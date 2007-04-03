RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3637363836393640
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 09:32

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:Ну що скоро вже криптозима?

Яка криптозима, альтсезон на носі

П.с. Принаймні різні гури так гудуть, що стартане після підписання угоди між Сі та Трампом

А якщо замість угоди десант на Тайвань?

а якщо десант це і є частина угоди?)
kotyk222
 
Повідомлень: 257
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 25.01.18
Подякував: 659 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 15:18

  vitaxa2006 написав:Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?


Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".

Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.

А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что. :lol:

Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 131
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:49

  ЯНаФоруме написав:
  vitaxa2006 написав:Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?


Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".

Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.

А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что. :lol:

Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.

Спасибо за развернутый ответ. Да, я имел в виду xaut, опечатался.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 25.01.18
Подякував: 659 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:43

vitaxa2006, ви де?
Продайте шо-небудь! Терміново! :lol:
ну будь ласка
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:18

  Amethyst написав:vitaxa2006, ви де?
Продайте шо-небудь! Терміново! :lol:
ну будь ласка

Тим більше, що 3300 за ефір вже ніколи не буде :mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 17.01.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 3637363836393640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11997, 11998, 11999
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
119983 261265340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лис, 2025 21:14
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23563973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 132881
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.