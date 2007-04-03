Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".
Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.
А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что.
Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.
Спасибо за развернутый ответ. Да, я имел в виду xaut, опечатался.