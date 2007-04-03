RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 09:00

vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:51

  vitaxa2006 написав:Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?


Ржал минут 15 :mrgreen: И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм :lol:
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности. :lol:
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:56

  osafly написав: Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности. :lol:
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.



А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)

  jabba написав:не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.


Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:38

  won написав:
  osafly написав: Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности. :lol:
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.



А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)

  jabba написав:не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.


Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...

Ну кто слушал - те почти Х2 сделали по металлам за меньше чем 2 года. А вы можете смеяться дальше. Опять же к слову о бисере и перед кем его метать не стоит. :cry:
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 06:44

а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 09:34

  kotyk222 написав:а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.

Ну если одно и то же то конечно. Но весь цимес, который тут не поймут люди незнакомые с профильной веткой - в том шо как раз я с 12 года и очень много лет на профильной ветке был самым принципиальным противником шо золота шо серебра. До прошлого года. Так что пример про остановившиеся аналоговые часы, которые все равно 2 раза в сутки показывают точное время - не уместен.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 15:15

  jabba написав:
  kotyk222 написав:а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.

Ну если одно и то же то конечно. Но весь цимес, который тут не поймут люди незнакомые с профильной веткой - в том шо как раз я с 12 года и очень много лет на профильной ветке был самым принципиальным противником шо золота шо серебра. До прошлого года. Так что пример про остановившиеся аналоговые часы, которые все равно 2 раза в сутки показывают точное время - не уместен.

тоді перепрошую, можливо з кимось переплутав
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:11

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:vitaxa2006, ви де?
Продайте шо-небудь! Терміново! :lol:
ну будь ласка


Зображення

Я продав ще 03.10 залишок ефіру. Зараз у мене лише кеш.

Якщо це не збитковий продаж купленого по 4500-4900, то я від щирого серця вітаю - ви молодець! Навчилися притримувати свої емоції! :)
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:14

  Amethyst написав:vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?

Зараз почався рік ведмежки, чітко по таймінгу відпрацював. 06.10.25 був поставлений АТН цього циклу по бітку 126к. Тепер за 2026 рік скорегуємось десь на мінус 60-70% від нього ( у минулих ведмежках падіння було 86 та 78% відстоків приблизно). Тоді можна відкупити ефір і біток на спот.
Від халвінга до піка цикла приблизно однакова кількість днів. Що у 2017, що у 2021 році. У 2025 році там випадало на цей жовтень, але точно не вгадаєш. Тому, я вирішив на початку жовтня вийти, все одно не вгадаю, де розворот на ведмежку. Звичайно, міг почекати 4 дні і вийти 06.10 по 4750 по ефіру, але 4500 теж непогано. Встиг вискочити перед початком обвалу.
Але попередній ефір я продав трохи вище входу у липні, бо з грудня сидів у просадці. Втомився. А воно далі полетіло. Зловив фомо, на локальній корекції перезайшов по 3400. І ось 03.10 продав по 4500. Багато сильно не заробив, але, головне, що не в мінус. А тепер можна спокійно рік посидіти на заборі та дочекатися дна.
До речі, хтось тут на форумі, чи osafly, чи хтось інший на початку цього року писав свій прогноз по АТН цього циклу по бітку на рівні біля 130к. Йому подяка, майже ювелірно визначив. Не вгадав, а визначив.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо в росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.
