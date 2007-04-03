|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:48
airmax78 написав: Water написав:
86525
UPD:
86504
UPDD:
86779
Ну супер. Сподіваємось що ринок буде ще щедрішим.
Купившему дно - новое дно в подарок?
jabba
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:12
jabba написав:
86525
UPD:
86504
UPDD:
86779
Ну супер. Сподіваємось що ринок буде ще щедрішим.
Купившему дно - новое дно в подарок?
Третье - совершенно бесплатно в "черную" пятницу! И четвертое дно - в кибер-понедельник!
SAndriy1
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:44
Вітаю. Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?
Дюрі-бачі
