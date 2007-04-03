Купившему дно - новое дно в подарок?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:48
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:12
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:44
Вітаю. Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:46
1. Я на Ledger зберігав. Проблем жодного разу не виникло.
По іншим питанням не підкажу. Ви хочете купляти ЕТН зараз по поточним цінам? У грудні дешевше зможете відкупити. Можливо не треба поспішати? Ринок валиться, і це тільки початок.
Я у грудні минулого року зробив таку саму помилку: купив ефір на хаях по 3700. І через 4 місяці сидів з ефіром по 1385. Бо, зараз купите, умовно по 2700-2800, а у грудні будете сидіти з ним по 1000-1500. Буде неприємно. Кажу з власного досвіду.
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:15
До речі, багато кріптоблогерів зараз топлять за відскок бітка від 80к до 100к, а звідти вже похід на 67к (там є незакритий геп по бітку на 67400). Вважаю, що всіх знову нагнуть))
Або трохи не дійдемо до 100к і розвернуть униз на 92-96к, або підемо униз вже на цьому тижні з поточних рівнів.
Хто як вважає? Як нагнуть цього разу?
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:55
Інвестори та крупні фонди (Блек Рок та інші) активно продають акції компанії "Міктростратегія" Майкла Сейлора. Навіть, віце-президент Мікростратегії продав усі свої акції своєї ж компанії. Очікуємо у найближчий час банкрутство цієї компанії. Ось вам і новий "FTX" буде... А люди хочуть зараз заходити у лонги та спот...
Додано: П'ят 28 лис, 2025 07:45
Як продали, так і куплять знову. Може не сильно кричати про це гучно будуть!
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:30
1- Все, лично я себе выбирал леджер, потому что так и не понял есть ли на трезор поддержка сети трон, которая мне нужна. Если поспешите - то получите чернопятничные акции на оф.сайте. Там дают битки в подарок на определенную сумму в зависимости от кошелька.
2- видимо, только через физические обменники, но лучше вначале на леджер, там проверить на АМЛ и потом уже вносить на биржу если всё норм. Для безопасности, записать адрес/название/вывески обменника, переписку с ними, хеши транзакций сохранить.
3- бинанс.
