Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
П'ят 21 лис, 2025 13:48

  airmax78 написав:
  Water написав:86525
UPD:
86504
UPDD:
86779

Ну супер. Сподіваємось що ринок буде ще щедрішим.


Купившему дно - новое дно в подарок? :mrgreen:
П'ят 21 лис, 2025 15:12

  jabba написав:
  airmax78 написав:
  Water написав:86525
UPD:
86504
UPDD:
86779

Ну супер. Сподіваємось що ринок буде ще щедрішим.


Купившему дно - новое дно в подарок? :mrgreen:

Третье - совершенно бесплатно в "черную" пятницу! И четвертое дно - в кибер-понедельник! :mrgreen:
П'ят 21 лис, 2025 15:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вітаю. Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?
Пон 24 лис, 2025 09:46

  Дюрі-бачі написав:Вітаю. Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?


1. Я на Ledger зберігав. Проблем жодного разу не виникло.
По іншим питанням не підкажу. Ви хочете купляти ЕТН зараз по поточним цінам? У грудні дешевше зможете відкупити. Можливо не треба поспішати? Ринок валиться, і це тільки початок.
Я у грудні минулого року зробив таку саму помилку: купив ефір на хаях по 3700. І через 4 місяці сидів з ефіром по 1385. Бо, зараз купите, умовно по 2700-2800, а у грудні будете сидіти з ним по 1000-1500. Буде неприємно. Кажу з власного досвіду.
Пон 24 лис, 2025 10:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

До речі, багато кріптоблогерів зараз топлять за відскок бітка від 80к до 100к, а звідти вже похід на 67к (там є незакритий геп по бітку на 67400). Вважаю, що всіх знову нагнуть))
Або трохи не дійдемо до 100к і розвернуть униз на 92-96к, або підемо униз вже на цьому тижні з поточних рівнів.
Хто як вважає? Як нагнуть цього разу?
Пон 24 лис, 2025 14:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Інвестори та крупні фонди (Блек Рок та інші) активно продають акції компанії "Міктростратегія" Майкла Сейлора. Навіть, віце-президент Мікростратегії продав усі свої акції своєї ж компанії. Очікуємо у найближчий час банкрутство цієї компанії. Ось вам і новий "FTX" буде... А люди хочуть зараз заходити у лонги та спот...
П'ят 28 лис, 2025 07:45

  vitaxa2006 написав:Інвестори та крупні фонди (Блек Рок та інші) активно продають акції компанії "Міктростратегія" Майкла Сейлора. Навіть, віце-президент Мікростратегії продав усі свої акції своєї ж компанії. Очікуємо у найближчий час банкрутство цієї компанії. Ось вам і новий "FTX" буде... А люди хочуть зараз заходити у лонги та спот...

Як продали, так і куплять знову. Може не сильно кричати про це гучно будуть!
Нед 07 гру, 2025 15:30

  Дюрі-бачі написав:Вітаю. Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?

1- Все, лично я себе выбирал леджер, потому что так и не понял есть ли на трезор поддержка сети трон, которая мне нужна. Если поспешите - то получите чернопятничные акции на оф.сайте. Там дают битки в подарок на определенную сумму в зависимости от кошелька.
2- видимо, только через физические обменники, но лучше вначале на леджер, там проверить на АМЛ и потом уже вносить на биржу если всё норм. Для безопасности, записать адрес/название/вывески обменника, переписку с ними, хеши транзакций сохранить.
3- бинанс.
