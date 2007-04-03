|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42
vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Зима скінчилась)))
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:56
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Зима скінчилась)))
Так, вже 5100 пробили. Почався параболічний ріст на золоті. Прогнозують ціну вище 10000 до кінця цього року. І продовження раллі ще впродовж 3-5 років мінімум. Треба купляти, бо крипта R.I.P.
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.
Думав спочатку купити біткоїн у кінці цього ведмежого року на дні, але бажання щось вже пропало. Навіть, по умовній ціні $30-40к вже не хочеться. Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки. З крипторинком зав'язую (навіть біток вже нецікаво).
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:19
Трохи оффтоп. Згадав, як всі раділи, коли трампа обрали президентом у листопаді 2024 року. Всі писали, ось наш криптопрезидент, тепер заживемо)). Але щось зараз не чутно тих людей...
До речі, різкий ріст золота, зазвичай є передвісником початку великого краху світової економіки.
