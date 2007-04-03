Зима скінчилась)))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:56
Так, вже 5100 пробили. Почався параболічний ріст на золоті. Прогнозують ціну вище 10000 до кінця цього року. І продовження раллі ще впродовж 3-5 років мінімум. Треба купляти, бо крипта R.I.P.
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13
Думав спочатку купити біткоїн у кінці цього ведмежого року на дні, але бажання щось вже пропало. Навіть, по умовній ціні $30-40к вже не хочеться. Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки. З крипторинком зав'язую (навіть біток вже нецікаво).
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Трохи оффтоп. Згадав, як всі раділи, коли трампа обрали президентом у листопаді 2024 року. Всі писали, ось наш криптопрезидент, тепер заживемо)). Але щось зараз не чутно тих людей...
До речі, різкий ріст золота, зазвичай є передвісником початку великого краху світової економіки.
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:53
vitaxa2006 А как же незакрытый геп на 2900? Ведь умные люди по анализу графиков обещали? Или хотя бы 3600?
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:07
Ну ви по класиці - навіщо заходити, коли дешево))))
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:19
Так,глядя кто тут остался...даже и не думаю..Графики рекомендую открыть вплоть до 1970-х годов и посмотреть,что было потом...Металлы точно в такой же ситуации,как 50 лет назад..Тогда серебро тоже...ходило на 50$,что по нынешним ценам,наверное-баксов 200 и где все было года через 3...Вся проблема в том,что президент Трамп державы-гегемона(военного и экономического) вместе со всей его коммандой,оказались банальными узурпаторами и долб... космического масштаба,пугающими рынки без исключения,союзников и прочие страны...но скорее всего,просто банально зарабатывающие на этом.Но Вы,судя по вашим постам-как Трамп...Завели на сегодня будильник,чтоб не забыть переписать в бубырнадцатый раз ценник на свою серебряную киллограмовую "радость" с курицей-мутантом??? А то там серебро на пару баксов опять подорожало Золото сейчас именно вошло в "эрекционную" фазу роста только из за Трампа и Китая,который хомячит не переставая по любым ценам,скидывая трежеря и избавляясь от долларовых активов,то же делают Европа(в меньших масштабах) и других странах...пока рыжий долбодятел угрожает войнами,анексиями союзникам и внутри страны возникает противостояние...Этого невозможно предугадать,когда все зависит от одного неадекватного нарцисса...на графики,просто реально страшно смотреть...но металлы не разворачиваются и не падают с такой скоростью,как это делает фонда и тем более крипта..
Витаха-покупайте...слушайте "Лабубу"...скоро будет 10 А я понемногу фиксируюсь частями...ну дурак,шо с меня взять
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:35
osafly
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Пост от 24 апреля прошлого года. А Вы только сейчас увидели шо творит Трамп?
И раз частями фиксируетесь - то значит сами втихаря купили а ребенка отговорили покупать, запугав незакрытым гепом?
Где Вы были с своими прогнозами 2 года? Мои то прогнозы по металам за 2 года в свободном доступе - покупать серебро и золото в позапрошлом году - с целями сначала 3, потом3,5 потом 5 потом воможно и 10 а серебро с целью 50.
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
До прихода Трампа-потолок цен видел никак не более 3К...Еще давно об этом писал..это цена математических вычислений по фибе.Цена 2700 была ключевой и именно оттуда была получена реакция...но,как раз в этот момент,одно опудало заехало в белый дом... можно как раз посмотреть на графике,что после этого случилось.. на ветку металлов не захожу вообще...Года полтора назад был наверное...да и вообще сюда уже тоже.Покупал золото со средней ценой входа +-1450$.. и есть прекрасная поговорка- "Дураков учить-только портить" даже не буду спрашивать,каким хрустальным шаром было предсказано 2 года назад сначала именно 3.5,потом 5 и возможно 10..Если растянуть фибу с 99года,то она вообще показывает 24К и мы когда нибудь туда прийдем...тогда вы и продадите наверное свой серебряный килограмм....в следующей жизни Извините,но мне с вами не интересно разговаривать от слова вообще..сходите лучше к гадалке,пусть еще раз разкинет,может там уже на 15К цель,если через неделю Трамп объявит войну Германии и высадит десант снова в Нормандии,при этом хе-ранув Тамагавками по Брюсселю и подписав лендлиз с куйлом...как в 45
|