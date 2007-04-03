Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

#<1 ... 3644364536463647 Додано: Пон 26 січ, 2026 16:40 jabba написав: Когда ждать 3600 и потом закрытия гепа на 2900?



Когда все долбоящеры вымрут окончательно... и перестанут покупать на хаях рынков.Будильник можешь уже сейчас завести на 18 августа 2032года.И блин с курицей продать не забудь вовремя....больше стоимости металла за курицу-мутанта сейчас не дают..де ты ее взял?Товарищ майор что ли за выполненную работу прислал по почте Ну то ладно...следи лучше за графиками.Не унывай...Лабуба.

osafly

Повідомлень: 2190 З нами з: 29.05.14

Додано: Пон 26 січ, 2026 18:21 osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!

Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.

Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.

Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа. jabba

Повідомлень: 5086 З нами з: 18.12.08

Да, помню такой анекдот или быль, что когда один из состоятельных кротов по фамилии - ацман выезжал на дикий капиталистический запад лет докуя назад при Лёне, то ему посоветовали не зубы всем в семье из червонного золота вставлять, а гвоздики из него на ящики с хламом личным наколотить

Говорят там пуда три гвоздей мимо КГБ так прошло

Сколько оно в начале 80х стоило - не в курсе, может и мильён уе

Врут может? Да, помню такой анекдот или быль, что когда один из состоятельных кротов по фамилии - ацман выезжал на дикий капиталистический запад лет докуя назад при Лёне, то ему посоветовали не зубы всем в семье из червонного золота вставлять, а гвоздики из него на ящики с хламом личным наколотитьГоворят там пуда три гвоздей мимо КГБ так прошлоСколько оно в начале 80х стоило - не в курсе, может и мильён уеВрут может? барабашов

Повідомлень: 5629 З нами з: 16.06.15

Додано: Пон 26 січ, 2026 18:51 барабашов

и главное ж ни один финмониторинг на западе не пристал, ни один чек со сберкассы или ювелирного не попросил. во времена были



smdtranz

Повідомлень: 768 З нами з: 05.08.13

Повідомлень: 768 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 січ, 2026 19:26 jabba написав: Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.

Ок.Вижу в последнем сообщении какой то конструктив..потому отвечу.Если бы Вы были моим "коллегой",а не специалистом в накидывании коричневого вещества на вентилятор.. вы бы понимали о чем речь идет..В тех анализе,есть такое как волновой анализ(просто нужно уметь считать волны..и это трудно порой) потому как рынок подстраивается под новости и много других факторов.. и волны могут принимать форму растяжения...удлиняться в росте и падении.Это может быть в три волны,пять и т.д...А мы находимся либо в заключительной пятой(заключительной) волне роста,либо в тройке и тогда коррекция и еще одна волна... смотря как мерять и от какого "дна".куча факторов.но эта пятерка или тройка-приняла форму растяжения и она в свою очередь,может состоять из трех и даже пяти подволн....Все! Определить сейчас дно на росте рынка,не представляется возможным...Потому как,чтобы замерить потенциальную величину предполагаемого падения,можно только по достижению хаев инструмента,а куда выпрут теперь золото,пока не совсем понятно... цели замеров даже самые неадекватные в районе 4800-достигнуты и перевыполнены.Я ожидал хай совершенно ниже и от него уже тогда произвел расчеты..ГЭПы никуда не делись...Еще один в районе 3600 есть.ДЛБ в Белом доме-головная боль всего мира.Но Вам этого не понять...Вы каким инструментом определяли потенциальный хай несколько лет назад???Как можно утверждать что оно будет 5-10-20 не проведя определенных вычислений,потому как нет истории...Ол Тайм хай-пустота вверху..К графикам-у Вас презрение.Вам цыгане на вокзале три года назад сказали,что будет 10??Или как определили??Единственный к Вам вопрос...И Вы с умным видом,ставите мне какие то претензии..

Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались Вы Трамп и Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите... osafly

Повідомлень: 2190 З нами з: 29.05.14

Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались Вы Трамп и Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите... Ок.Вижу в последнем сообщении какой то конструктив..потому отвечу.Если бы Вы были моим "коллегой",а не специалистом в накидывании коричневого вещества на вентилятор.. вы бы понимали о чем речь идет..В тех анализе,есть такое как волновой анализ(просто нужно уметь считать волны..и это трудно порой) потому как рынок подстраивается под новости и много других факторов.. и волны могут принимать форму растяжения...удлиняться в росте и падении.Это может быть в три волны,пять и т.д...А мы находимся либо в заключительной пятой(заключительной) волне роста,либо в тройке и тогда коррекция и еще одна волна... смотря как мерять и от какого "дна".куча факторов.но эта пятерка или тройка-приняла форму растяжения и она в свою очередь,может состоять из трех и даже пяти подволн....Все! Определить сейчас дно на росте рынка,не представляется возможным...Потому как,чтобы замерить потенциальную величину предполагаемого падения,можно только по достижению хаев инструмента,а куда выпрут теперь золото,пока не совсем понятно... цели замеров даже самые неадекватные в районе 4800-достигнуты и перевыполнены.Я ожидал хай совершенно ниже и от него уже тогда произвел расчеты..ГЭПы никуда не делись...Еще один в районе 3600 есть.ДЛБ в Белом доме-головная боль всего мира.Но Вам этого не понять...Вы каким инструментом определяли потенциальный хай несколько лет назад???Как можно утверждать что оно будет 5-10-20 не проведя определенных вычислений,потому как нет истории...Ол Тайм хай-пустота вверху..К графикам-у Вас презрение.Вам цыгане на вокзале три года назад сказали,что будет 10??Или как определили??Единственный к Вам вопрос...И Вы с умным видом,ставите мне какие то претензии..Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались ВыТрампи Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите... osafly

Додано: Вів 27 січ, 2026 08:13 osafly Я спросил вас про серебро с точки зрения лженауки теханализа. А в ответ простыня про цыганок, ефир, немножко про золото и про то что раньше трава была зеленее. Что и требовалось собственно доказать - задним числом ТА может обьяснить все что угодно чем угодно - волнами, фибо, ретроградным Меркурием или Венерой в пятом доме и прочей херомантией. А предсказать будущее ТА никак не может. Максимум что может ТА - это предсказать поведение той части участников рынка что веруют в эту хиромантию. jabba

Повідомлень: 5086 З нами з: 18.12.08

Повідомлень: 5086 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 січ, 2026 09:11 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют jabba написав: веруют в эту хиромантию веруют в эту хиромантию



