|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
-
Профіль
-
-
17
8
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:21
osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!
Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:30
jabba написав:osafly
Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!
Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.
Да, помню такой анекдот или быль, что когда один из состоятельных кротов по фамилии - ацман выезжал на дикий капиталистический запад лет докуя назад при Лёне, то ему посоветовали не зубы всем в семье из червонного золота вставлять, а гвоздики из него на ящики с хламом личным наколотить
Говорят там пуда три гвоздей мимо КГБ так прошло
Сколько оно в начале 80х стоило - не в курсе, может и мильён уе
Врут может?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:51
барабашов
и главное ж ни один финмониторинг на западе не пристал, ни один чек со сберкассы или ювелирного не попросил. во времена были
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:26
jabba написав:
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.
Ок.Вижу в последнем сообщении какой то конструктив..потому отвечу.Если бы Вы были моим "коллегой",а не специалистом в накидывании коричневого вещества на вентилятор.. вы бы понимали о чем речь идет..В тех анализе,есть такое как волновой анализ(просто нужно уметь считать волны..и это трудно порой) потому как рынок подстраивается под новости и много других факторов.. и волны могут принимать форму растяжения...удлиняться в росте и падении.Это может быть в три волны,пять и т.д...А мы находимся либо в заключительной пятой(заключительной) волне роста,либо в тройке и тогда коррекция и еще одна волна... смотря как мерять и от какого "дна".куча факторов.но эта пятерка или тройка-приняла форму растяжения и она в свою очередь,может состоять из трех и даже пяти подволн....Все! Определить сейчас дно на росте рынка,не представляется возможным...Потому как,чтобы замерить потенциальную величину предполагаемого падения,можно только по достижению хаев инструмента,а куда выпрут теперь золото,пока не совсем понятно... цели замеров даже самые неадекватные в районе 4800-достигнуты и перевыполнены.Я ожидал хай совершенно ниже и от него уже тогда произвел расчеты..ГЭПы никуда не делись...Еще один в районе 3600 есть.ДЛБ в Белом доме-головная боль всего мира.Но Вам этого не понять...Вы каким инструментом определяли потенциальный хай несколько лет назад???Как можно утверждать что оно будет 5-10-20 не проведя определенных вычислений,потому как нет истории...Ол Тайм хай-пустота вверху..К графикам-у Вас презрение.Вам цыгане на вокзале три года назад сказали,что будет 10??Или как определили??Единственный к Вам вопрос...И Вы с умным видом,ставите мне какие то претензии..
Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались Вы
Трамп
и Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
-
Профіль
-
-
17
8
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:13
osafly
Я спросил вас про серебро с точки зрения лженауки теханализа. А в ответ простыня про цыганок, ефир, немножко про золото и про то что раньше трава была зеленее. Что и требовалось собственно доказать - задним числом ТА может обьяснить все что угодно чем угодно - волнами, фибо, ретроградным Меркурием или Венерой в пятом доме и прочей херомантией. А предсказать будущее ТА никак не может. Максимум что может ТА - это предсказать поведение той части участников рынка что веруют в эту хиромантию.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 09:11
jabba написав:
веруют в эту хиромантию
Так чисто зі сторони дивлюсь, хто проходив типу кучу навчань не за 1к зелених, щось в + так і не спішать виходить. А був підписаний ще на одного такого коуча, казав залітайте як я, в ітогі пропав і сховав ті свої покупки з -60% прибутком. Хз як в людей вдаєтсья заробляти, бо виглядає наче тупо вгадав/не вгадав.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:23
jabba написав:osafly
Я спросил вас про серебро с точки зрения лженауки теханализа. Что и требовалось собственно доказать - задним числом ТА может обьяснить все что угодно чем угодно - волнами, фибо, ретроградным Меркурием или Венерой в пятом доме и прочей херомантией. А предсказать будущее ТА никак не может. Максимум что может ТА - это предсказать поведение той части участников рынка что веруют в эту хиромантию.
Счас....шнурки поглажу и брошусь писать здесь цели по серебру....или вообще какие либо цели.Увы,но больше здесь уже некому.Сходите к цыганам-пусть они вам ТА разложат теперь по серебру,на картах...Я вас спросил-как определили несколько лет назад цели в 3-5-10тыс.Вы включаете невменяемого и переводите стрелки.Я ясно изложил свою позицию.Не понятно-ну что ж...Вчера ясно написал отличную поговорку-почитайте. Портить вас не хочу.....
Блин с курицей таки переписали
Ох уж эта жадность....зараза..такие как вы,никогда ничего не продают и не фиксируют...только смотрят...виртуальщики..в виртуале пришло-в виртуале ушло.Но сколько ж гордости за себя
Определил он цель три года назад хрустальным шаром
Ржака,просто конкретная
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
-
Профіль
-
-
17
8
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:37
osafly
Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.
В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:46
osafly
И чтоб не выглядет как вы - который призывал не покупать по 3900 а ждать закрытие гепа но теперь внезапно частями фиксирует купленное по ценам которые были лет 10 назад -цитата и ссылка.
Гарячі новини про дорогоцінні метали
jabba написав:
И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000, серебро 50 (в идеале, но можем и не дойти, можети чуть ниже). В этом году.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|120473
|262639229
|
|
|7978
|23658764
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|136036
|
|