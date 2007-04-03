moveton написав:
Я так понимаю, что vitaxa2006 вчера прикупил.
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%. Поки впали лише на 15% за 2 дні. По 4300 і нижче можна частинами купляти. За вихідні ще трохи просяде.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:45
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:48
Інвестування у ефір навчило не купувати на хаях. Без різниці що. Завжди дадуть ціну нижче. Навіть, якщо купив на дні, все одно ціна впаде потім нижче. Добре, що восени вийшов повністю з крипти. Їй кабзда до кінця терміну президенства рудого козла.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:54
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:01
Тут от восприятия зависит. Я согласен с Витахой, что что не купи-оно тут же еще ниже, и лично мне для вложения в что-то физическое хотелось бы коррекции процентов 50, а в крипту вообще не хочу.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:06
Себе-то, конечно, хотеться может что угодно, но раз так легко предполагалось, что коррекция такого размера будет на днях, значит она происходит каждый месяц, если не чаще. А раз в год, видимо, большая - раз в 10. Я и на битке-то такой волатильности не видел. За золотом не следил. Может для него и нормально.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:47
Смотрим историю графиков...Оно вполне может корректироваться и на 40-50%...то что в пределах 10-12%,не коррекция-откаты.Вчера рынок металлов потерял за день 7трлн баксов,это двойная капитализация всей крипты...Всей-полностью.Одной коррекцией-заметьте..На золото пришлось порядка -5.4трл,серебро где то 1.1,платина 280млрд,палладий 130млрд...По памяти около того..Вот и сравнивайте капитализацию этих рынков.. Крипте пзда...Именно.Приняли решение устроить альтсезон в обратную сторону-шортить бесконечно...Денег не нужно вообще,чтобы все это толкать покупками...Дешево и сердито.Епаный рыжий клоун по уши там,в теме.Просто тупо обнуляют хомяков,вложившися за последние два года в альты.Это и есть альтсезон-просто ревертируйте график на мониторе Сегодня вот биткоин решили слить,в выходные,на низких объемах...А цена открытия фьючей на Чикагской в понедельник,должна быть 84560....И этот мегагеп,естественно с часа на час должны тут же пойти закрывать-откупать и возвращаться обратно...или чуть позже в самом ближайшем будующем..Нарратив для смелых на лонг,можно прям с текущих...А то пздт тут,графики ни о чем не говорят...Ну смотрите,проверите на следующей неделе Сегодня Закрытие месяца-завтра недели,не удержались клептоманы еханые,чтобы рынок не пролить искусственно...И если металлы вчера,в момент сессии,то это говно,можно когда угодно,бо оно 24/7-стриги длб когда хош.Хотя кого там уже стричь,ума не приложу...Соотношение лонгов к шортам-1 к 9...и продолжают укатывать.Никогда наверное такого не видел...Все овно из хомяков выдавили,как тюбик пасты-под чистую.
