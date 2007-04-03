Додано: Пон 08 чер, 2026 14:03

jabba написав: osafly Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю. Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю.

Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастьеНо каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия)