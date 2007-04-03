Додано: Пон 08 чер, 2026 20:30

Дюрі-бачі написав: А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%... А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%...

Частично можно брать..При походе битка на 50-55К,эфир можно вполне увидеть вплоть до 1150+- Киты-охотятся за такими же китами.Мне кажется,поставлена цель напугать до уср..чки Битмайн с его эфиром и Сейлора(задампить или обанкротить MSTR-которые и так валятся,как какой то шиткоин,уже -80% от хая и это не конец) Если повезет,скупить их часть активов по дешевке..Жестяк еще впереди...настоящий...я так думаю...посмотрим чуть дальше по ходу рынка.Я бы обратил внимание на Лайт...Как технология-он никому уже нахрен не нужен,устарел.Но он начинает напоминать движения ZEC...Продавили ниже 50$,скоро продавят и ниже 40...в следующем году халвинг...за 3-4 месяца начинает всегда рост...4-5 иксов,вполне можно будет сделать...+ целевая максимальная зона по нему,порядка 400$+ но это случится,когда таки настанет гребаный альтсезон,а он таки настанет...когда тоИ это будет реально второй ZEC...если к тому времени его не сломают,не выбросят,не делистнут)) Запомним этот пост...В августе 2027,сравним.Покупка-зона набора 27-40$ можно даже первые покупки по текущим Цель минимум-108-135$ через год(корректируется по обстоятельствам рынка),максимальная-400-500$ при альтсезоне