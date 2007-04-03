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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3664366536663667
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:56

  osafly написав:Ну что притихли...лудоманы?? Любители акций,тоже готовьте резиновые изделия,будут и Вас сношать скоро...

Натиснув +1.
Якраз в п`ятницю, коли все вальнуло, я дещо прикупив, тут ще й прогноз відповідний вийшов. Що маємо за практично один день? А маємо +9%, приблизно 400 баксів на одному інстрУменті. Мєлочь, але приємно.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:39

На прошлой неделе,произошло наконец событие,о котором я писал еще кто знает когда...причем неоднократно...Мы закололи 200 недельную скользящую спустя 2.5 года с последнего касания..Все внимание к ней..Плюс в том,что мы не закрепились ниже нее...Как только это случится на недельке,готовьтесь ползать по дну(киты будут накапливать),которое может быть нащупано примерно -15-20% от этой линии ниже на текущий момент ее пролегания...Пока мы выше нее,остается еще шанс на длительный боковик,или небольшое контрендовое ралли(отскок)..Вся ликвидность сейчас внизу...Все забито деньгами в стаканах бирж в диапазоне 55-58тыс...и еще на 48-50,что впринципе подтверждает теорию спуска ниже линии %на 15+-...вопрос-Когда?!Вверху-пока пусто...Никто не верит
За альту-вообще молчу...Там нет ликвидности вообще...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 20:30

  Дюрі-бачі написав:А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%...


Частично можно брать..При походе битка на 50-55К,эфир можно вполне увидеть вплоть до 1150+- Киты-охотятся за такими же китами.Мне кажется,поставлена цель напугать до уср..чки Битмайн с его эфиром и Сейлора(задампить или обанкротить MSTR-которые и так валятся,как какой то шиткоин,уже -80% от хая и это не конец) Если повезет,скупить их часть активов по дешевке..Жестяк еще впереди...настоящий...я так думаю...посмотрим чуть дальше по ходу рынка.
Я бы обратил внимание на Лайт...Как технология-он никому уже нахрен не нужен,устарел.Но он начинает напоминать движения ZEC...Продавили ниже 50$,скоро продавят и ниже 40...в следующем году халвинг...за 3-4 месяца начинает всегда рост...4-5 иксов,вполне можно будет сделать...+ целевая максимальная зона по нему,порядка 400$+ но это случится,когда таки настанет гребаный альтсезон,а он таки настанет...когда то :mrgreen: И это будет реально второй ZEC...если к тому времени его не сломают,не выбросят,не делистнут :-))) Запомним этот пост...В августе 2027,сравним.Покупка-зона набора 27-40$ можно даже первые покупки по текущим Цель минимум-108-135$ через год(корректируется по обстоятельствам рынка),максимальная-400-500$ при альтсезоне
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 09:07

osafly Твоя истерика совсем не вяжется с образом крутого аналитега графиков и успешного трейдуна. Вот на сливного лудомана психология ка4к раз тянет. :roll: Бросай это казино, купи на все оставшиеся деньги физического золота - за пару-тройку лет Х2 сделаешь и при этом будешь иметь спокойное душевное состояние. 8)
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 09:45

  jabba написав:osafly Твоя истерика совсем не вяжется с образом крутого аналитега графиков и успешного трейдуна. Вот на сливного лудомана психология ка4к раз тянет. :roll: Бросай это казино, купи на все оставшиеся деньги физического золота - за пару-тройку лет Х2 сделаешь и при этом будешь иметь спокойное душевное состояние. 8)



Я как раз таки имею спокойное душевное состояние,но меня бесят длб. прежде всего,да всякие гниды,обманывающие своих же коллег в своей же среде да еще гордящиеся этим....вот это бесит страшно.С тобой закончил.Пока ПНХ. Припадет золото,получишь свой рулон туалетной бумаги...не переживай,могу еще пятак тебе дать,положишь в копилку со свиньей,сделанную со своего оттиска
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:59

  osafly написав:
  jabba написав:osafly Твоя истерика совсем не вяжется с образом крутого аналитега графиков и успешного трейдуна. Вот на сливного лудомана психология ка4к раз тянет. :roll: Бросай это казино, купи на все оставшиеся деньги физического золота - за пару-тройку лет Х2 сделаешь и при этом будешь иметь спокойное душевное состояние. 8)



Я как раз таки имею спокойное душевное состояние,но меня бесят

Русский язык у тебя не родной? :mrgreen: Если тебя бесят химеры в твоем мозгу, которые плод твоего воображения - то предыдущий мой совет плюс к специалисту, попить успокоительные. 8)
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

какой вкусный миллионерско-финансовый срач
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:34

  smdtranz написав:какой вкусный миллионерско-финансовый срач

Ця гілка - релігійна. І срачі тут відповідні - не на життя а на знищення опонента.
airmax78
 
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  #<1 ... 3664366536663667
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