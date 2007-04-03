Додано: Вів 09 чер, 2026 19:11

osafly написав: jabba написав: osafly Твоя истерика совсем не вяжется с образом крутого аналитега графиков и успешного трейдуна. Вот на сливного лудомана психология ка4к раз тянет. Бросай это казино, купи на все оставшиеся деньги физического золота - за пару-тройку лет Х2 сделаешь и при этом будешь иметь спокойное душевное состояние. Твоя истерика совсем не вяжется с образом крутого аналитега графиков и успешного трейдуна. Вот на сливного лудомана психология ка4к раз тянет.Бросай это казино, купи на все оставшиеся деньги физического золота - за пару-тройку лет Х2 сделаешь и при этом будешь иметь спокойное душевное состояние.





Я как раз таки имею спокойное душевное состояние,но меня бесят длб. прежде всего,да всякие гниды,обманывающие своих же коллег в своей же среде да еще гордящиеся этим....вот это бесит страшно.С тобой закончил.Пока ПНХ. Припадет золото,получишь свой рулон туалетной бумаги...не переживай,могу еще пятак тебе дать,положишь в копилку со свиньей,сделанную со своего оттиска Я как раз таки имею спокойное душевное состояние,но меня бесят длб. прежде всего,да всякие гниды,обманывающие своих же коллег в своей же среде да еще гордящиеся этим....вот это бесит страшно.С тобой закончил.Пока ПНХ. Припадет золото,получишь свой рулон туалетной бумаги...не переживай,могу еще пятак тебе дать,положишь в копилку со свиньей,сделанную со своего оттиска

Жаба,тебе модераторы делают все время огромную услугу...они трут правдивые посты,что я пишу о тебе,думая по наивности своей,что я тебя оскорбляю...у них просто в голове не укладывается,что это все правда...но я то знаю...иначе,все давно бы поняли,что ты шарлатан,барыга,отмороженный и просто конченый ломбардщик...поэтому,многие до сих пор не могут поверить,что ты-скупщик у гопников,домушников и наркоманов,+ облапошивание самых беззащитных слоев населения(бабушек-дедушек-сломленных жизнью,нуждающихся людей)...твои лоты,в виде ювелирки,прямое тому подтверждение...Курица-то такое,попутная добыча,не основной вид деятельности.И подтирая эти посты,они дают уверенность такому вот уро-ду,что он уже в открытую заявляет о фабрике клонов и разгонщиков лотов на торгах в коллекционерской среде....Я погорячился в одном ....я записал тебя в коллекционеры,коим ты совершенно не являешься...Ты затесался в эту среду только с одной целью,наепывать как раз таки честных людей и ты уже просто не стесняешься даже сам в этом признаваться,что для любого нормального человека-позор...позор конкрентный и на все времена...Взаимодействуя со всякими отбросами общества большей частью,ты уже и сам не замечаешь,как превратился,в еще более худшее,потому что ты и среди них не имеешь никакого уважения,а скорее тонны презрения и ненависти,потому что они прекрасно знают,что ты их тоже кидаешь...Я знаю о чем пишу...И любой бы нормальный человек,уже бы давно заткнулся в тряпочку и свинтил бы отсюда по тихому,но ты пробиваешь дно за дном,выползая и чего то тут вякая....конь педальный...показывая во всей красе,какой ты конченый,беспринципный,лицимерный и крахоборный...Тьфу!