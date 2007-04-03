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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3666366736683669>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:14

Цікаво
selenamillow
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Колеги, привіт.
Новина:
"Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Это значит, что после старта торгов 12 июня главный собственник компании Илон Маск станет первым человеком с состоянием более одного триллиона долларов - по крайней мере, на бумаге. Маск сохранит полный контроль над SpaceX даже после выхода на биржу, обладая более 80 процентами акций."
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Якщо не помиляюся, то цей аутист добре топив за монетку Dogecoin у свій час. То, може, на фоні шалених прибутків свого Space X, зараз почнеться сильний памп цього шитка?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:21

  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:22

  won написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???

Він впродовж своєї роботи там купував з кожної зп якусь кількість, вони усі там так роблять. Ось і накопичилося.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 12 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:36

  won написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, привіт.
Новина:
Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).


Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.

Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???


https://minfin.com.ua/2026/06/09/175500882/
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:45

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

5 стратегій заробітку на криптодепозитах: від стабільного доходу до максимізації прибутку
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:49

  airmax78 написав:
  moveton написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Криптовалюта і податки в Україні: хто має декларувати і скільки платити

Які операції потрапляють під декларування:
- продаж криптовалюти за фіат (виводили кошти на карту або отримували готівку);
- оплата криптою — розцінюється як дохід від відчуження майна;
- отримання крипти як оплати за фріланс чи консультації;
- стейкінг та фармінг — отримання нових токенів як винагороди.

Т.е. получил крипту (в т.ч. и обменом с другой крипты) - заплати 23% (в какой валюте?), продал её после этого за фиат - ещё раз 23%? Тут или государство слишком много хочет или адвокат не в теме.

Продал крипту за гривну и засветил это - иди сюда, родной. Продал крипту за крипту - налоговая этого не увидит. Но если засветил продажу за гривну - база налогообложения - вся сумма. Поэтоу повторюсь: продаже крипты за безнальную гривну - отказать.

Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать :oops:. Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге. И вполне возможно обменки могут начать требовать документ при обмене на нал.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:07

  sergia написав: возможно обменки могут начать требовать документ при обмене на нал.

Кантори підуть в напрямку рашкованського корабля. Є ризик створення альтернативної платіжної системи - паралельний всесвіт, де готівка не буде потрібна. Фіат стане лише індікатором. Вважаю, що тиск держави лише посилить такий процес. Державі краще залишити в спокої криптанів, констатуючи факт, що біржа, та й взагалі крипта - нелегальне казіно, де кожний може виграти або програти чесно зароблені гроші, за які вже сплачені всі податки.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 13 чер, 2026 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  sergia написав: возможно обменки могут начать требовать документ при обмене на нал.

Кантори підуть в напрямку рашкованського корабля. Є ризик створення альтернативної платіжної системи - паралельний всесвіт, де готівка не буде потрібна. Фіат буде лише індікатором. Вважаю, що тиск держави лише посилить такий процес. Державі краще залишити в спокої криптанів, констатуючи факт, що біржа, та й взагалі крипта - нелегальне казіно, де кожний може виграти або прогорати.
Пізно :mrgreen:
В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат.
Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:15

  Faceless написав:Пізно :mrgreen:В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга

Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.Та й готівку так само можна міняти з рук в руки, без посередництва канторів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 13 чер, 2026 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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