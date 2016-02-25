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Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:43
greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:03
M-Audio написав:
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
В принципі цю суму імярек має задекларувати і заплатити податок.
Але ж такі платьожики в податковій не фіксуються, тому і ДФС немає підстав вимагати сплати податку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:21
M-Audio написав: greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-zaprovadzhuye-bezkoshtovnu-vydachu-karty-zlotowka-u-polskykh-zlotykh
Унікальна карта «Złotówka» з рахунком у польських злотих дозволяє безкоштовно отримувати готівку у будь-якому банкоматі України та у більш як 3200 банкоматів банку PKO Bank Polski на всій території Польщі, а також розраховуватися картою у будь-якій валюті світу без сплати комісії за конвертацію. На карту можна здійснювати онлайн-перекази з банківських рахунків, відкритих у банку PKO Bank Polski, за допомогою Інтернет-сервісу iPKO
И как на такие выкрутасы посмотрит финмон, и ещё, потенциально - налоговая? Поступления частному лицу из-за границы являются доходом, с которого должен быть уплачен подоходный налог.
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:15
Stringer написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
Как же. Это он создавался под предлогом "борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путём". Но почитайте, как они реально действуют, и что требуют. Их давно уже преимущественно интересует именно уплата налогов и соответствие доходов и расходов, а никакая не преступная деятельность. Хотя неуплата налогов и считается преступлением, это совершенно не говорит о том, что деньги имеют преступное происхождение. Но неуплатой налога должна заниматься налоговая, которая должна доказать этот факт. В реальности же именно финмон заставит _вас_ доказывать, что преступления (неуплату налогов) вы не совершали. Просто потому, что у него есть реальное право изъять ваши средства (по факту) без доказательств.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:23
M-Audio написав: Stringer написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно - финмон занимается исключительно грязными деньгами, а налогами занимается налоговая, ну и банковскую тайну пока не отменили
Как же. Это он создавался под предлогом "борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путём". Но почитайте, как они реально действуют, и что требуют. Их давно уже преимущественно интересует именно уплата налогов и соответствие доходов и расходов, а никакая не преступная деятельность. Хотя неуплата налогов и считается преступлением, это совершенно не говорит о том, что деньги имеют преступное происхождение. Но неуплатой налога должна заниматься налоговая, которая должна доказать этот факт. В реальности же именно финмон заставит _вас_ доказывать, что преступления (неуплату налогов) вы не совершали. Просто потому, что у него есть реальное право изъять ваши средства (по факту) без доказательств.
Где почитать?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:22
Отправляю деньги домой, с карты на карту через сайт KursUsd.online . Чтобы снять, вывести, обналичить :D перевод без комиссии я отправляю деньги на карту для выплат от ПриватБанка.
После первого перевода, я получила бонус 17 € . Бонус я также перевела на свою карту в ПриватБанке.
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buysell_ukr
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:13
buysell_ukr написав:
Отправляю деньги домой, с карты на карту через сайт KursUsd.online . Чтобы снять, вывести, обналичить :D перевод без комиссии я отправляю деньги на карту для выплат от ПриватБанка.
После первого перевода, я получила бонус 17 € . Бонус я также перевела на свою карту в ПриватБанке.
На гривневу карту ПРивата чи валютну?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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