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Paypal - как поменять
валюту платежа ?

Paypal - как поменять валюту платежа ?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:32

Paypal - как поменять валюту платежа ?

Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу

как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
KontoraB
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:46

  KontoraB написав:Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу
как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?

в настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управляйте предварительно утвержденными платежами,,--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- Варианты конвертации --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,,
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alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:51

Нет компа под рукой.
Ищите в настройках регулярные платежи - источники платежей - опции конвертации в списке источников и там в старом дизайне ищите списание в валюте инвойса.
И оно будет действовать на обычные платежи.

ЗЫ: уже ответили пока набирал)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 20:02

палка постоянно перепрятывает как изменить эту не всегда выгодную пользователю конвертацию, поэтому сделал себе текстовый файл чтобы проверить перед покупкой и не влететь на денежку.
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alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2017 10:05

alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
mylilya
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 02:31

  mylilya написав:alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть


Тоже долго рылся, но нашел(почти, как написано в посте выше, но есть отличия)
Добавил некоторые изменения:
В настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управлять предварительно утвержденными платежами,,--- "Управление предварительно утвержденными платежами."--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- "Варианты конвертации" --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,
tentre
 
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