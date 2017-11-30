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Paypal - как поменять валюту платежа ?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 06 бер, 2017 19:32
Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу
как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
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KontoraB
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Додано: Пон 06 бер, 2017 19:46
KontoraB написав:
Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу
как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
в настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управляйте предварительно утвержденными платежами,,--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- Варианты конвертации --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,,
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alex lem
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Додано: Пон 06 бер, 2017 19:51
Нет компа под рукой.
Ищите в настройках регулярные платежи - источники платежей - опции конвертации в списке источников и там в старом дизайне ищите списание в валюте инвойса.
И оно будет действовать на обычные платежи.
ЗЫ: уже ответили пока набирал)))
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Vint
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Додано: Пон 06 бер, 2017 20:02
палка постоянно перепрятывает как изменить эту не всегда выгодную пользователю конвертацию, поэтому сделал себе текстовый файл чтобы проверить перед покупкой и не влететь на денежку.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Вів 30 тра, 2017 10:05
alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
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mylilya
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Додано: Вів 08 тра, 2018 02:31
mylilya написав:alex lem
Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
Тоже долго рылся, но нашел(почти, как написано в посте выше, но есть отличия)
Добавил некоторые изменения:
В настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управлять предварительно утвержденными платежами,,--- "Управление предварительно утвержденными платежами."--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- "Варианты конвертации" --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,
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tentre
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