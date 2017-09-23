Paypal - как поменять валюту платежа ?

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Выигрываю на аукционе Делькамп материал Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу
как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
KontoraB написав:Выигрываю на аукционе Делькамп материал Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
в настройках палки измените настройки вариантов конвертации: В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управляйте предварительно утвержденными платежами,,--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- Варианты конвертации --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Нет компа под рукой. Ищите в настройках регулярные платежи - источники платежей - опции конвертации в списке источников и там в старом дизайне ищите списание в валюте инвойса. И оно будет действовать на обычные платежи.
alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
Добрый день, столкнулся серьезной проблемой, что и привело меня на ваш форум. Суть такова - стал работать на иностранную фирму через интернет, зарплату они выплачивают исключительно в валюте через PayPal. Однако, как я позже узнал, в Украине запрещены переводы на ваш PayPal кошелек от третьих лиц (можно только самому отправлять деньги, но не получать). Собственно мой вопрос, будет ли законно и могу ли я вообще открыть банковскую карточку заграницей (например в Германии) и на неё оформить германский аккаунт PayPal? Есть ли иные варианты получения денег в Украине через систему PayPal?
mylilya написав:alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
Тоже долго рылся, но нашел(почти, как написано в посте выше, но есть отличия) Добавил некоторые изменения: В настройках палки измените настройки вариантов конвертации: В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управлять предварительно утвержденными платежами,,--- "Управление предварительно утвержденными платежами."--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- "Варианты конвертации" --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,