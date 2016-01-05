Позики під заставу

Додано: Нед 24 гру, 2017 21:21

Всем привет!Предоставляем кредиты под залог BTC, ETH, LTC.Ставки от 0.33 в день, оплата раз месяц или раз в 14 дней.Дисконт: 30% от цены на coinmarketcap.comМинимальная сумма = 0,01 BTC. Максимальная = 3 BTCГарантии:1. Монеты храним на аппаратном кошельке TREZOR;2. Мы реальная компания из оффлайна, у нас больше 70 отделений по стране;3. Варианты оформления (оффлайн):- через МФО официально: подписание договора финансового кредита и договора хранения;- через Оффлайн ломбард официально: подписание договора финансового кредита и залога (на эквивалент в золоте);Оформление сделки:Во избежании, вопросов и споров касательно юридической чистоты оформления кредита под залог криптовалюты,сразу необходимо сказать: что так как в странах СНГ статус крипты не закреплен на законодательном уровне, схема описанная ниже является некоторым выходом из ситуации, которая создает у сторон некоторые обязательства, уравновешивает взаимные гарантии и юридически закрепляет суть договора кредита под залог.Процедура оформления для резидентов\не резидентов Украины:1. После согласования условий кредита, мы готовим договора финансового кредита + заклада (стандартный ломбардный договор).Мы выдаем 30% от стоимости Вашего залога, на остальные 70% вы предоставляете в заклад ломбарду золототое изделие = 70% от стоимости закладываемых вами монет.2. Высылаем договора на Ваше имя в электронной форме, вы распечатываете, подписываете и высылаете нам Новой почтой\курьером.3. После получения договора мы подписываем бумажный вариант договора и высылаем Вам ел.копию вместе с реквизитами кошелька.4. Вы переводите средства на реквизиты, после финального подтверждения мы высылаем Вам кредитные средства с р\с компании с назначением - "кредитные средства согласно договора № ХХ ХХ от дата"5. Высылаем на ваш адрес оригинал договора.Наши гарантии: у клиента перед нами обязательства на сумму в договоре, при невыполнении мы имеем право реализовать предмет залога.У клиента гарантии: на руках письменный договор с юр. лицом (фин.учреждение с лицензией) + при полной оплате согласно договора мы должны вернуть предмет залога, - золототое изделие = 70% от стоимости закладываемых вами монет.телеграм канал:@cryptolombardcryptolombard.com.ua