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Позики під заставу
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:21

Дам кредит под залог криптовалюты

Всем привет!
Предоставляем кредиты под залог BTC, ETH, LTC.
Ставки от 0.33 в день, оплата раз месяц или раз в 14 дней.
Дисконт: 30% от цены на coinmarketcap.com
Минимальная сумма = 0,01 BTC. Максимальная = 3 BTC

Гарантии:
1. Монеты храним на аппаратном кошельке TREZOR;
2. Мы реальная компания из оффлайна, у нас больше 70 отделений по стране;
3. Варианты оформления (оффлайн):
- через МФО официально: подписание договора финансового кредита и договора хранения;
- через Оффлайн ломбард официально: подписание договора финансового кредита и залога (на эквивалент в золоте);

Оформление сделки:
Во избежании, вопросов и споров касательно юридической чистоты оформления кредита под залог криптовалюты,
сразу необходимо сказать: что так как в странах СНГ статус крипты не закреплен на законодательном уровне, схема описанная ниже является некоторым выходом из ситуации, которая создает у сторон некоторые обязательства, уравновешивает взаимные гарантии и юридически закрепляет суть договора кредита под залог.

Процедура оформления для резидентов\не резидентов Украины:
1. После согласования условий кредита, мы готовим договора финансового кредита + заклада (стандартный ломбардный договор).
Мы выдаем 30% от стоимости Вашего залога, на остальные 70% вы предоставляете в заклад ломбарду золототое изделие = 70% от стоимости закладываемых вами монет.
2. Высылаем договора на Ваше имя в электронной форме, вы распечатываете, подписываете и высылаете нам Новой почтой\курьером.
3. После получения договора мы подписываем бумажный вариант договора и высылаем Вам ел.копию вместе с реквизитами кошелька.
4. Вы переводите средства на реквизиты, после финального подтверждения мы высылаем Вам кредитные средства с р\с компании с назначением - "кредитные средства согласно договора № ХХ ХХ от дата"
5. Высылаем на ваш адрес оригинал договора.

Наши гарантии: у клиента перед нами обязательства на сумму в договоре, при невыполнении мы имеем право реализовать предмет залога.

У клиента гарантии: на руках письменный договор с юр. лицом (фин.учреждение с лицензией) + при полной оплате согласно договора мы должны вернуть предмет залога, - золототое изделие = 70% от стоимости закладываемых вами монет.


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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 03:10

Кредит (заем) от 3% в месяц, под залог

Предоставляем займы и кредит под залог швейцарских часов и ювелирных украшений!

Быстрое оформление - без справки о доходах и учета кредитной истории, без поручителей и лишних проверок.

Без предварительных комиссий и прочих платежей и взносов.
60-95% от реальной стоимости залога.

От 3% (USD, EUR) в месяц, срок не ограничен.

Любая схема погашения.
Валюта: доллар, евро.

частный инвестор (данный вид деятельности для физ. лиц не предусматривает наличие спец. лицензий и не противоречит действующему законодательству Украины).

Требования к заемщику:
• Возраст заемщика: от 18 лет;
• Украинское гражданство;
• Регистрация (прописки) на постоянной основе на территории Украины;
• Наличие залога;

ПТ "Ломбард Парус" ТОВ "Глобал Франчайзiнг" i Компанiя"
НКФУ 05.01.2016 № 40/11-8

+38050 512 05 37 Вайбер и ватсап
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З нами з: 25.01.18
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