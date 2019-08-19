Світовий досвід боротьби з корупцією дуже різноманітний.
Дивися повний текст Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу.
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Додано: Суб 11 бер, 2017 16:52
Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу
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Дивися повний текст Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу.
Додано: Суб 11 бер, 2017 16:52
Моя думка - найголовніше подолати корупцію в органах, що займаються боротьбою з корупцією. Бо наразі всі корупціонери знають, прокуратура, суд - корумповані, якщо навіть когось заарештують, потім є можливість відкупитися. Тобто корупція в правоохоронній та судовій системі породжує корупцію скрізь. Якщо ж буде реальне покарання, хабарників стане набагато менше.
Додано: Пон 13 бер, 2017 12:47
У нас есть ещё журналисты, СМИ, и прочие вещи, многие из которых независимы. Широкая и качественная огласка коррупционных действий, с одновременной подачей петиции об отставке чиновника, поскольку он, как слуга народа, не представляет интересы того самого народа , - можно вычистить абсолютно всё кодло, если никому из них больше не давать права занимать должности.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:50
R2 Всего несколько законов а именно снятие неприкосновенности всех должностных лиц абсолютно, введении ответственность за незаконное обогащение и на добивочку лишение права работать в госструктурах коррумпированных лиц!
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