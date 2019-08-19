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Як перемогти корупцію:
«секрети» країн світу

Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2017 16:52

Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу

Пропонуємо до обговорення:
Світовий досвід боротьби з корупцією дуже різноманітний.

Дивися повний текст Як перемогти корупцію: «секрети» країн світу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2017 16:52

Моя думка - найголовніше подолати корупцію в органах, що займаються боротьбою з корупцією. Бо наразі всі корупціонери знають, прокуратура, суд - корумповані, якщо навіть когось заарештують, потім є можливість відкупитися. Тобто корупція в правоохоронній та судовій системі породжує корупцію скрізь. Якщо ж буде реальне покарання, хабарників стане набагато менше.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2017 12:47

  0mage0 написав:Моя думка - найголовніше подолати корупцію в органах, що займаються боротьбою з корупцією. Бо наразі всі корупціонери знають, прокуратура, суд - корумповані, якщо навіть когось заарештують, потім є можливість відкупитися. Тобто корупція в правоохоронній та судовій системі породжує корупцію скрізь. Якщо ж буде реальне покарання, хабарників стане набагато менше.

У нас есть ещё журналисты, СМИ, и прочие вещи, многие из которых независимы. Широкая и качественная огласка коррупционных действий, с одновременной подачей петиции об отставке чиновника, поскольку он, как слуга народа, не представляет интересы того самого народа , - можно вычистить абсолютно всё кодло, если никому из них больше не давать права занимать должности.
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:50

R2 Всего несколько законов а именно снятие неприкосновенности всех должностных лиц абсолютно, введении ответственность за незаконное обогащение и на добивочку лишение права работать в госструктурах коррумпированных лиц!
pochtapechkin99
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