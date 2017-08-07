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5 вещей, которые нельзя
делать в Бразилии

5 вещей, которые нельзя делать в Бразилии
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2017 14:52

5 вещей, которые нельзя делать в Бразилии

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1. Полагаться на таксиста

Если вы думаете, что такси с комфортом довезет вас до нужного места, вы глубоко заблуждаетесь. Если вы не знаете дорогу, водитель может выбрать самый длинный путь (а значит самый дорогой), или попросту откажется ехать, потому что это далеко и ему лень. Ваши просьбы сделать музыку потише, включить кондиционер или не так быстро ехать водитель проигнорирует. Лучше всего попросить работников отеля вызвать вам такси и объяснить водителю дорогу.

2. Пользоваться зубочисткой за столом

Зубы для бразильцев — настоящий фетиш. Но не стоит чистить зубы прямо за столом, лучше всего уединиться в уборной. Примечательно, что бразильцы пользуются всеми возможными средствами по уходу за полостью рта. И даже носят с собой в офис зубную щетку, чтобы почистить зубы после обеденного перерыва.

3. Один раз говорить слово «нет»

В Бразилии не принято сразу соглашаться на предложение. Поэтому готовьтесь отвечать по нескольку раз «нет». Или же, наоборот, вы должны задать вопрос собеседнику минимум три раза, после чего и получите окончательный ответ.

4. Злиться на опоздания

Уровень пунктуальности бразильца зависит от конкретного города или региона, но в целом не является высоким, к этому нужно привыкнуть. Так, например, в Рио-де-Жанейро на ужин принято опаздывать на полчаса, а в гости — на час. Если вы не уверены во сколько стоит прийти, лучше всего уточните у принимающей стороны вол сколько вам действительно стоит появиться.

5. Загорать топлес

Смесь тропического темперамента со строгостью католической церкви породила ряд противоречий. На пляже вы можете встретить купальные костюмы, сделанные из крошечного куска ткани. Но вот появляться на публике без купальника строго запрещено. Это может быть воспринято бразильцами как оскорбление, а полицейскими — как «непристойное поведение», нарушающее установленные законом нормы.

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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2017 10:07

5 вещей, которые нельзя делать в Бразилии

ТупУм
А как же бразильский карнавал :shock:
Или во время его проведения можно и топлес :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:49

Re: 5 вещей, которые нельзя делать в Бразилии

Еще там нельзя ходить куда не попадя, страна то бедная
Olenka Nik
 
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