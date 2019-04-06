Андрій Зінченко: приховані смисли або семіотика грошових зна

Додано: Суб 26 сер, 2017 16:38

Спасибо за отзыв. Но Вас не смущает, что элементы дизайна денег часто не имеют официального объяснения?

Часто художники в интервью рассказывают, что должны были вложить в дизайн дух эпохи, исторические особенности и прочие тонкости, но при этом не дают объяснений своим решениям. При этом замечают, что бывают случаи, когда завершенный дизайн в НБУ претерпевал изменения и конечный вариант не укладывался даже в художественный замысел титульного автора. Официальный же сайт НБУ описывает дизайны очень обобщенно и все тонкости решения логично было бы прочитать именно там. Таким образом знание истории и искусств в т.ч. не способно прояснить поднятый вопрос. Существенных преград же этому вроде как нет - что мешало хорошо описать значение элементов?

Фрактал Серпинского известен в узких кругах, но Ллойд как минимум был раньше и они между собой существенно отличаются. Так что если у Вас есть точки зрения на происхождение дизайнов, которые не отражены на сайте НБУ, то будет очень интересно с ними ознакомиться.

О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597