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Андрій Зінченко: приховані
смисли або семіотика грошових зна

Андрій Зінченко: приховані смисли або семіотика грошових зна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2017 12:01

Андрій Зінченко: приховані смисли або семіотика грошових зна

Пропонуємо до обговорення:
Найяскравішим прикладом використання символів на грошах є федеральний резервний білет в 1 долар США.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: приховані смисли або семіотика грошових знаків.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2017 12:02

Продолжение по ссылке http://news.finance.ua/ru/news/-/397020
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2017 22:01

материал полезный, но уж шибко попсовый. Даже если взять только наши банкноты и монеты, то рассуждения насчет непонятной символики на аверсе гривни выдают лишь незнание истории, истории искусств в частности. Конечно, можно ззаменить это еще одной конспи-теорией. например, что гениальный автор разместил фрактал Серпинского, предвидя в дальнейшем органическоей слияние в блокчейнах, но это лучше оставить на потом.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 16:38

Спасибо за отзыв. Но Вас не смущает, что элементы дизайна денег часто не имеют официального объяснения?
Часто художники в интервью рассказывают, что должны были вложить в дизайн дух эпохи, исторические особенности и прочие тонкости, но при этом не дают объяснений своим решениям. При этом замечают, что бывают случаи, когда завершенный дизайн в НБУ претерпевал изменения и конечный вариант не укладывался даже в художественный замысел титульного автора. Официальный же сайт НБУ описывает дизайны очень обобщенно и все тонкости решения логично было бы прочитать именно там. Таким образом знание истории и искусств в т.ч. не способно прояснить поднятый вопрос. Существенных преград же этому вроде как нет - что мешало хорошо описать значение элементов?
Фрактал Серпинского известен в узких кругах, но Ллойд как минимум был раньше и они между собой существенно отличаются. Так что если у Вас есть точки зрения на происхождение дизайнов, которые не отражены на сайте НБУ, то будет очень интересно с ними ознакомиться.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:02

Re: знаки 2

  ZINCHENKO написав:Продолжение по ссылке http://news.finance.ua/ru/news/-/397020

тень на двух гривнах - это "киноляп". как и блик-отражение на куполе ВР
sal
 
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