Додано: Сер 22 бер, 2017 13:01 Экономим на поздках в США ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЛЕТА



Удобный сервис от Google по поиску наиболее выгодных предложений от авиа

компаний: Google.com/flights

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ ПО СКАНИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АВИАБИЛЕТАМ

- Skyscanner.com

- AirFareWatchdog.com (хорош для поиска спецпредложений и акционных цен)

- Momondo.com

- JetRadar.com (делает обзор также бюджетных авиалиний, тогда как большинство поисковых систем нет)

- TripAdvisor.com



БЮДЖЕТНЫЕ АВИАЛИНИИ В США:

- Jetblue.com

- FlyPorter.com

- Southwest.com

- AllegiantAir.com

- Frontier.com

- Spirit.com.



БЮДЖЕТНЫЕ АВИАЛИНИИ В ЕВРОПЕ:

- Vueling

- Ryanair

- Easyjet

- Norwegian Air (great rates for flying between Europe/North America)

- Aer Lingus

- Wizz Air

- Aigle Azur

- Wow Air.



ОТСЛЕДИТЕ АЭРОПОРТ/ГОРОД ПОБЛИЗОСТИ, ИЗ КОТОРОГО ВЫЛЕТАТЬ ВЫГОДНЕЕ

Kayak.com.flight-routes/UnitedStates-US0/Europe-EU0

ХОРОШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАДЕЖНЫХ АВИАЛИНИЙ

Lufthansa

Lufthansa.com/flights/us/flightseurope

Add a little bit of body text



ПРОЖИВАНИЕ НА ВРЕМЯ ВИЗИТА В США



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЖИВАНИЕ НА КОРОТКИЙ СРОК

Priceline.com

Hotwire.com

Trip.com

Hotelplanner.com

GoSeek.com - отслеживает скидки на отели от 20% и больше.

Hotels.com

Oyster.com - проверьте качество отеля - сайт делает независимые съемки условий в отелях дронами.

HotelHunter.com - предлагает не только номера в отелях, но и апартаменты.



ПОСЕЛИТЬСЯ ДЕШЕВО ИЛИ БЕСПЛАТНО

NomadicMatt предлагает ряд способов - от обмена жильем до проживания на фермах и в монастырях

Nomadicmatt.com/travel-tips/finding-cheap-accommodation/

HostelBookers и Booking.com - хорошие ресурсы, чтобы найти и забронировать проживание в хостелах.

HostelBookers.com

Airbnb.com - Аренда комнат, апартаментов, дом на краткосрочный период.

TrustedHouseSitters.com - уникальная возможность бесплатного проживания в обмен на уход за домашним питомцем, который остался один дома.

Expedia.com

Priceline.com

Hipmunk.com

Travelocity.com

Airfarewatchdog.com/hotels

Orbitz.com

Hotels.com.





КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЖИВАНИЕ



НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Zillow.com - показывает предложения по долгосрочной аренде, покупке недвижимости. Также здесь можно посмотреть историю того или иного объекта (когда был приобретён арендодателем, за сколько, как менялась его рыночная стоимость и т.п. Также ресурс

показывает объекты недвижимости в привязке к школам, которые, как мы помним, в Америке, делятся по рейтингу. И жилая недвижимость поблизости хороших

школ всегда дороже и востребованнее.

Rent.com - мощный ресурс по аренде недвижимости с рядом возможностей, которые позволяют получить максимум информации об объекте дистанционно. В частности, здесь есть опция 3D туры по апартаментам и домам.

Apartments.com - аренда любой жилой недвижимости в городах США. Удобства и скорость размещения новых объектов для арендодателей, поэтому здесь можно словить свежие объекты, которые находят своих арендаторов в считанные часы.

Zumper.com - подбор жилья в аренду в США и Канаде.



ТАКСИ В США

Uber.com - обязательно скачайте себе на смартфон приложение, если Вы еще этого не сделали. Это один из самых удобных и демократичных сервисов такси, к тому же вам не надо никуда звонить, заказать подачу автомобиля в нужное время в нужную точку можно онлайн.

Numbeo.com ( https://www.numbeo.com/taxi-fare/countr ... ted+States )

Хотите знать, сколько вам обойдется проезд на такси в том или ином штате, - вот удобный сервис. 1800taxiusa.com - оператор такси федерального уровня. Не нужно гадать, где и как найти местного оператора, через эту службу вы можете заказать машину в любом штате и практически в любом городе США.

taxifarefinder.com - сервис позволяет сравнить стоимость такси от различных операторов и выбрать лучший.



АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В США

Rentalcarsnear.me - онлайн букинг автомобиля от крупнейших операторов рынка (Alamo, Avis, Budget, Dollar, Eurocar, Herz) по низким ценам.

Payless.com - еще одна возможность арендовать автомобиль по низким ценам.

Еasycar.com - выбор недорогих автомобилей в аренду от ведущих компаний.

Vroomvroomvroom.com - удобное сравнение стоимости аренды автомобилей в различных компаниях, возможность выбрать лучшее за меньше.

Discountusacarrental.com - еще один удобный комплексный сервис по подбору любого автомобиля в аренду в США от ведущих операторов, возможность арендовать на выгодных условиях, без предоплаты, в одном месте/городе и сдать в другом.



ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ В США



Новые автомобили по спецакциям лучше смотреть на сайтах диллеров.

Бывшие в использовании автомобили можно посмотреть у таких крупных операторов:

Cargurus.com - хороший выбор б/у и новых автомобилей по разумным ценам. Также здесь вы можете продать свой автомобиль (что имеет смысл, если Вы приехали на несколько месяцев, рассмотрите вариант покупки автомобиля и последующей его продажи).

Другие ресурсы с большой базой авто на вторичном рынке:

Cars.com, Autotrader.com, Craigslist.com.

Вам точно пригодится - пошаговый план по покупке нового или б/у автомобиля, покупке авто в лизинг или аренде с официального сайта США: Usa.gov/buy-a-car

10000under.com - база автомобилей на продажу стоимостью до $10 тыс.

Carmax.com - национальный диллер с хорошей репутацией.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ В США

Основные телефонные операторы:

T-Mobile t-mobile.com

AT&T att.com



Если Вам важно иметь телефонную связь через одну карту/телефонный аппарат не только со США, но и звонить / слать сообщения заграницу, а также если Вы в США совсем на короткий срок, рассмотрите следующие варианты телефонной связи для путешественников:

Travelersmobile.com/usa - безлимитная связь на разговоры и сообщения на территории США, безлимитные международные сообщения, безлимитные звонки в 26 стран мира, безлимитный мобильный интернет (1GB LTE). Купить и активировать можно

онлайн.

DBS Sim Trade dbssimtrade.com - практически те же возможности, что и Travelersmobile, но нет доп. комиссий и скрытых платежей.



МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Ivisitorinsurance.com/health/foreigners/ -предлагает страховые планы на

срок от 5 дней до 3 лет для иностранцев в США от большинства крупных операторов.

Медицинская страховка для нерезидентов, иностранных студентов, туристов или тех, кто находится в США с деловым визитом /бизнес целями:

visitorscoverage.com

Atlasamericainsurance.com - медицинские страховки для приезжающих

в США на период от 5 до 364 дней.

Медицинская страховка для иностранных студентов в США:

Internationalstudentinsurance.com



СТРАХОВКА ЖИЗНИ

Для туристов и нерезидентов США, для иностранных студентов, тех, у кого виза, предусматривающая жизнь в США более 90 дней в год:

Termlife2go.com/life-insurance-for-non-u-s-residents/



СТРАХОВКА АВТОМОБИЛЯ

Крупные операторы:

Geico.com

Progressive.com

Esurance.com

Allstate.com.

Craigslist.com - самая популярная онлайн площадка в США, где можно купить и продать все, что угодно, а также найти работу или подработку.

Vinted USA - приложение для айфона, через которое можно легко покупать, продавать и менять вещи.



ПРОДАТЬ / КУПИТЬ В США ВЫГОДНО И БЫСТРО

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В США

КУДА ПОЕХАТЬ/ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Trip.com - что делать в каждом конкретном городе (достопримечательности и события),

где поесть, и даже где поселиться.

Tripadvisor.com и приложение для смартфонов - возможность не только узнать о местных

достопримечательностях, но и почитать отзывы о них, а заодно отзывы об отелях и

кафе/ресторанах в данной местности.

Экскурсии, посещение достопримечательностей и развлечения в крупнейших туристических

городах США:

Сitypass.com - абонементы на посещение со скидками до 50% от прайсовых.

Акционные билеты на экскурсии и мероприятия также стоит смотреть на Groupon.com.

Доступ в более 2000 национальных парков США по абонементу: Nps.gov/planyourvisit/passes.htm

Recreation.gov (и одноименное приложение для смартфонов) - возможность выбрать место для кемпинга в любом нацпарке США согласно своим пожеланиям.

InRoute Route Planner & GPS Navigation - полезное приложение для IPhone, позволяющее выстроить маршрут путешествия наиболее оптимальным образом.

Круизы в США:

Royalcaribbean.com

Горящие круизы с большими скидками:

Сruise.com

Book.cruisedirect.com



ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ

Eventful.com и Eventbrite.com - ведущие площадки по продаже билетов на концерты, фильмы, выставки. Легко отследить, что происходит рядом с местом, где вы остановились.

Business.usa.gov/events-search - деловые события (выставки и конференции), которые поддерживает Госдеп США.

Go Out - Приложение для сматрфонов, которое помогает находить выгодные предложения (happy hours) в ресторанах, барах, клубах, а также быть в курсе местных мероприятий.

Got Eventz Things To DO - Goteventz.com - приложение для айфона и сайт, где можно легко отследить возможности самого различного досуга в конкретном городе в США - от книжных магазинов и фитнесс-занятий до спортигр и концертов.

Turnn - приложение для айфона и айпада, по которому можно отследить вечеринки в

интересующем городе в США.



ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ В США

Национальные продуктовые супермаркеты, которые есть практически в каждом городе США:

Albertsons LLC - 2 400 магазинов

Walmart

Aldi - 1 400 магазинов

Costco - 500 магазинов

Ahold Delhaize - 2265 магазинов под следующими брендами Food Lion, Hannaford, Giant-Carlisle, Giant-Landover, Stop & Shop, Martin's

Food Markets.

Hy-Vee - 250 магазинов

Kmart Super Center

Kroger - 2 460 магазинов под данным брендом, а также под следующими

брендами: Baker's Supermarkets, City Market, Dillons Supermarkets, Food 4

Less, Foods Co., Fred Meyer, Fry's Food & Drug, Gerbes Super Markets, Harris

Teeter, Jay C, King Soopers, Owen's, Pay Less Super Markets, QFC, Ralphs,

Roundy's, Ruler Foods, Scott's и Smith's.

-Schnucks - 100+ магазинов

SuperValu Inc. - 1 600 магазинов подбрендами: Save-A-Lot, Cub, Farm

Fresh, Hornbacher's, Shop 'n Save and Shoppers.

SuperTarget - 251 магазинов.

Trader Joe's - 457 магазинов.

Whole Foods - 430 магазинов.

Кроме этого, есть популярные продуктовые сети на уровне отдельных штатов и регионов. Например, для юго-восточных штатов - супермаркет Publix.

DoorDash Food Delivery - приложение для смартфонов, доставка еды на дом в 300 городах США и Канады.

UberEATS - приложение для IPhone обещает скоростную доставку и трекинг доставки заказанных вами блюд из близлежащих ресторанов.

Seamless - приложение для смартфонов, предлагающее 24/7 бесплатную доставку еды из

ресторанов в крупнейших городах США.

Instacart - приложение для айфона, с помощью которого можно легко заказать доставку продуктов с ближайших продуктовых магазинов в крупных городах США. Доставка в течение часа.



ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ

Shopping! USA - приложение для IOS, которое позволяет заниматься шопингом онлайн во всех крупных торговых центрах США и находить выгодные предложения. При этом, кроме предложений супермаркетов, Вы можете мониторить похожие товары (в самых различных категориях) на Amazon, Overstock и AliExpress.



Крупнейшие сетевые универмаги в США:

BERGDORF GOODMAN bergdorfgoodman.com

BARNEY'S barneys.com

SAKS FIFTH AVENUE saksfifthavenue.com

BLOOMINGDALES bloomingdales.com

LORD & TAYLOR lordandtaylor.com

MACY'S macys.com

HENRI BENDEL henribendel.com

NORDSTROM RACK nordstromrack.com

NORDSTROM nordstrom.com

NEIMAN MARCUS neimanmarcus.com



У всех супермаркетов также есть приложения для смартфонов, где можно найти промокоды,купоны и скидки.

Цены ниже, чем в аутлетах:

TJ MAXX Tjmaxx.tjx.com

Marshalls marshallsonline.com

Ross Rossstores.com

Низкие цены, бюджетные бренды:

Walmart.com



ПУТЕШЕСТВИЯ ПО США

Wase - GPS Navigation - маст-хев для вашего смартфона.



НОВОСТИ В США

USA TODAY - сайт и приложение для смартфонов, освещает все основные

направления - от непосредственно новостной ленты до событий в спорте, индустрии

развлечений, технологии, путешествия, деньги и погоду.

News360 - приложение для смартфонов и сайт news360.com - один из лучших агрегаторов

новостей, по версии The New York Times.

Возможность настраивать информационную ленту по Вашим интересам и предпочтениям.

Flipboard - обязательное приложение для смартфона, которое в вашей поездке в США (да

и в жизни в целом) будет незаменимым. Отслеживайте любимые блоги и профили в

соцсетях, а также настройте свой персонализированный новостной, журнальный,

визульный, аудио и видео контент.



БАНКИ (ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА) В США



Для открытия счета в американском банке нерезиденту чаще всего нужно сделать

следующее:

- Прийти в офис банка лично,

- Иметь местный почтовый адрес для корреспонденции, который также нужно

подтвердить (например, показать оплаченный счет об оплате аренды или коммунальных

услуг),

- Иметь локальный номер телефона,

- Иметь при себе загран пасспорт и визу,

- Иметь возможность сразу же поставить на депозит от $50.

Некоторые банки, которые открывают счета для нерезидентов:

Capital One Capitalone.com

Bank of America Bankofamerica.com

Santander Santanderbank.com. Критикан Повідомлень: 5370 З нами з: 25.01.06 Подякував: 24 раз. Подякували: 444 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2018 01:55 Re: Экономим на поздках в США Очень интересно, нужно будет попробовать Olenka Nik Повідомлень: 20 З нами з: 09.01.18

