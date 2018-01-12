Экономим на поздках в США

Удобный сервис от Google по поиску наиболее выгодных предложений от авиа
компаний: Google.com/flights
ДРУГИЕ СЕРВИСЫ ПО СКАНИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АВИАБИЛЕТАМ
- Skyscanner.com
- AirFareWatchdog.com (хорош для поиска спецпредложений и акционных цен)
- Momondo.com
- JetRadar.com (делает обзор также бюджетных авиалиний, тогда как большинство поисковых систем нет)
- TripAdvisor.com
БЮДЖЕТНЫЕ АВИАЛИНИИ В США:
- Jetblue.com
- FlyPorter.com
- Southwest.com
- AllegiantAir.com
- Frontier.com
- Spirit.com.
БЮДЖЕТНЫЕ АВИАЛИНИИ В ЕВРОПЕ:
- Vueling
- Ryanair
- Easyjet
- Norwegian Air (great rates for flying between Europe/North America)
- Aer Lingus
- Wizz Air
- Aigle Azur
- Wow Air.
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Kayak.com.flight-routes/UnitedStates-US0/Europe-EU0
ХОРОШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАДЕЖНЫХ АВИАЛИНИЙ
Lufthansa
Lufthansa.com/flights/us/flightseurope
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ПРОЖИВАНИЕ НА ВРЕМЯ ВИЗИТА В США
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Priceline.com
Hotwire.com
Trip.com
Hotelplanner.com
GoSeek.com - отслеживает скидки на отели от 20% и больше.
Hotels.com
Oyster.com - проверьте качество отеля - сайт делает независимые съемки условий в отелях дронами.
HotelHunter.com - предлагает не только номера в отелях, но и апартаменты.
ПОСЕЛИТЬСЯ ДЕШЕВО ИЛИ БЕСПЛАТНО
NomadicMatt предлагает ряд способов - от обмена жильем до проживания на фермах и в монастырях
Nomadicmatt.com/travel-tips/finding-cheap-accommodation/
HostelBookers и Booking.com - хорошие ресурсы, чтобы найти и забронировать проживание в хостелах.
HostelBookers.com
Airbnb.com - Аренда комнат, апартаментов, дом на краткосрочный период.
TrustedHouseSitters.com - уникальная возможность бесплатного проживания в обмен на уход за домашним питомцем, который остался один дома.
Expedia.com
Priceline.com
Hipmunk.com
Travelocity.com
Airfarewatchdog.com/hotels
Orbitz.com
Hotels.com.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЖИВАНИЕ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Zillow.com - показывает предложения по долгосрочной аренде, покупке недвижимости. Также здесь можно посмотреть историю того или иного объекта (когда был приобретён арендодателем, за сколько, как менялась его рыночная стоимость и т.п. Также ресурс
показывает объекты недвижимости в привязке к школам, которые, как мы помним, в Америке, делятся по рейтингу. И жилая недвижимость поблизости хороших
школ всегда дороже и востребованнее.
Rent.com - мощный ресурс по аренде недвижимости с рядом возможностей, которые позволяют получить максимум информации об объекте дистанционно. В частности, здесь есть опция 3D туры по апартаментам и домам.
Apartments.com - аренда любой жилой недвижимости в городах США. Удобства и скорость размещения новых объектов для арендодателей, поэтому здесь можно словить свежие объекты, которые находят своих арендаторов в считанные часы.
Zumper.com - подбор жилья в аренду в США и Канаде.
ТАКСИ В США
Uber.com - обязательно скачайте себе на смартфон приложение, если Вы еще этого не сделали. Это один из самых удобных и демократичных сервисов такси, к тому же вам не надо никуда звонить, заказать подачу автомобиля в нужное время в нужную точку можно онлайн.
Numbeo.com (
Хотите знать, сколько вам обойдется проезд на такси в том или ином штате, - вот удобный сервис. 1800taxiusa.com - оператор такси федерального уровня. Не нужно гадать, где и как найти местного оператора, через эту службу вы можете заказать машину в любом штате и практически в любом городе США.
taxifarefinder.com - сервис позволяет сравнить стоимость такси от различных операторов и выбрать лучший.
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В США
Rentalcarsnear.me - онлайн букинг автомобиля от крупнейших операторов рынка (Alamo, Avis, Budget, Dollar, Eurocar, Herz) по низким ценам.
Payless.com - еще одна возможность арендовать автомобиль по низким ценам.
Еasycar.com - выбор недорогих автомобилей в аренду от ведущих компаний.
Vroomvroomvroom.com - удобное сравнение стоимости аренды автомобилей в различных компаниях, возможность выбрать лучшее за меньше.
Discountusacarrental.com - еще один удобный комплексный сервис по подбору любого автомобиля в аренду в США от ведущих операторов, возможность арендовать на выгодных условиях, без предоплаты, в одном месте/городе и сдать в другом.
ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ В США
Новые автомобили по спецакциям лучше смотреть на сайтах диллеров.
Бывшие в использовании автомобили можно посмотреть у таких крупных операторов:
Cargurus.com - хороший выбор б/у и новых автомобилей по разумным ценам. Также здесь вы можете продать свой автомобиль (что имеет смысл, если Вы приехали на несколько месяцев, рассмотрите вариант покупки автомобиля и последующей его продажи).
Другие ресурсы с большой базой авто на вторичном рынке:
Cars.com, Autotrader.com, Craigslist.com.
Вам точно пригодится - пошаговый план по покупке нового или б/у автомобиля, покупке авто в лизинг или аренде с официального сайта США: Usa.gov/buy-a-car
10000under.com - база автомобилей на продажу стоимостью до $10 тыс.
Carmax.com - национальный диллер с хорошей репутацией.
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ В США
Основные телефонные операторы:
T-Mobile t-mobile.com
AT&T att.com
Если Вам важно иметь телефонную связь через одну карту/телефонный аппарат не только со США, но и звонить / слать сообщения заграницу, а также если Вы в США совсем на короткий срок, рассмотрите следующие варианты телефонной связи для путешественников:
Travelersmobile.com/usa - безлимитная связь на разговоры и сообщения на территории США, безлимитные международные сообщения, безлимитные звонки в 26 стран мира, безлимитный мобильный интернет (1GB LTE). Купить и активировать можно
онлайн.
DBS Sim Trade dbssimtrade.com - практически те же возможности, что и Travelersmobile, но нет доп. комиссий и скрытых платежей.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Ivisitorinsurance.com/health/foreigners/ -предлагает страховые планы на
срок от 5 дней до 3 лет для иностранцев в США от большинства крупных операторов.
Медицинская страховка для нерезидентов, иностранных студентов, туристов или тех, кто находится в США с деловым визитом /бизнес целями:
visitorscoverage.com
Atlasamericainsurance.com - медицинские страховки для приезжающих
в США на период от 5 до 364 дней.
Медицинская страховка для иностранных студентов в США:
Internationalstudentinsurance.com
СТРАХОВКА ЖИЗНИ
Для туристов и нерезидентов США, для иностранных студентов, тех, у кого виза, предусматривающая жизнь в США более 90 дней в год:
Termlife2go.com/life-insurance-for-non-u-s-residents/
СТРАХОВКА АВТОМОБИЛЯ
Крупные операторы:
Geico.com
Progressive.com
Esurance.com
Allstate.com.
Craigslist.com - самая популярная онлайн площадка в США, где можно купить и продать все, что угодно, а также найти работу или подработку.
Vinted USA - приложение для айфона, через которое можно легко покупать, продавать и менять вещи.
ПРОДАТЬ / КУПИТЬ В США ВЫГОДНО И БЫСТРО
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В США
КУДА ПОЕХАТЬ/ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Trip.com - что делать в каждом конкретном городе (достопримечательности и события),
где поесть, и даже где поселиться.
Tripadvisor.com и приложение для смартфонов - возможность не только узнать о местных
достопримечательностях, но и почитать отзывы о них, а заодно отзывы об отелях и
кафе/ресторанах в данной местности.
Экскурсии, посещение достопримечательностей и развлечения в крупнейших туристических
городах США:
Сitypass.com - абонементы на посещение со скидками до 50% от прайсовых.
Акционные билеты на экскурсии и мероприятия также стоит смотреть на Groupon.com.
Доступ в более 2000 национальных парков США по абонементу: Nps.gov/planyourvisit/passes.htm
Recreation.gov (и одноименное приложение для смартфонов) - возможность выбрать место для кемпинга в любом нацпарке США согласно своим пожеланиям.
InRoute Route Planner & GPS Navigation - полезное приложение для IPhone, позволяющее выстроить маршрут путешествия наиболее оптимальным образом.
Круизы в США:
Royalcaribbean.com
Горящие круизы с большими скидками:
Сruise.com
Book.cruisedirect.com
ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ
Eventful.com и Eventbrite.com - ведущие площадки по продаже билетов на концерты, фильмы, выставки. Легко отследить, что происходит рядом с местом, где вы остановились.
Business.usa.gov/events-search - деловые события (выставки и конференции), которые поддерживает Госдеп США.
Go Out - Приложение для сматрфонов, которое помогает находить выгодные предложения (happy hours) в ресторанах, барах, клубах, а также быть в курсе местных мероприятий.
Got Eventz Things To DO - Goteventz.com - приложение для айфона и сайт, где можно легко отследить возможности самого различного досуга в конкретном городе в США - от книжных магазинов и фитнесс-занятий до спортигр и концертов.
Turnn - приложение для айфона и айпада, по которому можно отследить вечеринки в
интересующем городе в США.
ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ В США
Национальные продуктовые супермаркеты, которые есть практически в каждом городе США:
Albertsons LLC - 2 400 магазинов
Walmart
Aldi - 1 400 магазинов
Costco - 500 магазинов
Ahold Delhaize - 2265 магазинов под следующими брендами Food Lion, Hannaford, Giant-Carlisle, Giant-Landover, Stop & Shop, Martin's
Food Markets.
Hy-Vee - 250 магазинов
Kmart Super Center
Kroger - 2 460 магазинов под данным брендом, а также под следующими
брендами: Baker's Supermarkets, City Market, Dillons Supermarkets, Food 4
Less, Foods Co., Fred Meyer, Fry's Food & Drug, Gerbes Super Markets, Harris
Teeter, Jay C, King Soopers, Owen's, Pay Less Super Markets, QFC, Ralphs,
Roundy's, Ruler Foods, Scott's и Smith's.
-Schnucks - 100+ магазинов
SuperValu Inc. - 1 600 магазинов подбрендами: Save-A-Lot, Cub, Farm
Fresh, Hornbacher's, Shop 'n Save and Shoppers.
SuperTarget - 251 магазинов.
Trader Joe's - 457 магазинов.
Whole Foods - 430 магазинов.
Кроме этого, есть популярные продуктовые сети на уровне отдельных штатов и регионов. Например, для юго-восточных штатов - супермаркет Publix.
DoorDash Food Delivery - приложение для смартфонов, доставка еды на дом в 300 городах США и Канады.
UberEATS - приложение для IPhone обещает скоростную доставку и трекинг доставки заказанных вами блюд из близлежащих ресторанов.
Seamless - приложение для смартфонов, предлагающее 24/7 бесплатную доставку еды из
ресторанов в крупнейших городах США.
Instacart - приложение для айфона, с помощью которого можно легко заказать доставку продуктов с ближайших продуктовых магазинов в крупных городах США. Доставка в течение часа.
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ
Shopping! USA - приложение для IOS, которое позволяет заниматься шопингом онлайн во всех крупных торговых центрах США и находить выгодные предложения. При этом, кроме предложений супермаркетов, Вы можете мониторить похожие товары (в самых различных категориях) на Amazon, Overstock и AliExpress.
Крупнейшие сетевые универмаги в США:
BERGDORF GOODMAN bergdorfgoodman.com
BARNEY'S barneys.com
SAKS FIFTH AVENUE saksfifthavenue.com
BLOOMINGDALES bloomingdales.com
LORD & TAYLOR lordandtaylor.com
MACY'S macys.com
HENRI BENDEL henribendel.com
NORDSTROM RACK nordstromrack.com
NORDSTROM nordstrom.com
NEIMAN MARCUS neimanmarcus.com
У всех супермаркетов также есть приложения для смартфонов, где можно найти промокоды,купоны и скидки.
Цены ниже, чем в аутлетах:
TJ MAXX Tjmaxx.tjx.com
Marshalls marshallsonline.com
Ross Rossstores.com
Низкие цены, бюджетные бренды:
Walmart.com
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО США
Wase - GPS Navigation - маст-хев для вашего смартфона.
НОВОСТИ В США
USA TODAY - сайт и приложение для смартфонов, освещает все основные
направления - от непосредственно новостной ленты до событий в спорте, индустрии
развлечений, технологии, путешествия, деньги и погоду.
News360 - приложение для смартфонов и сайт news360.com - один из лучших агрегаторов
новостей, по версии The New York Times.
Возможность настраивать информационную ленту по Вашим интересам и предпочтениям.
Flipboard - обязательное приложение для смартфона, которое в вашей поездке в США (да
и в жизни в целом) будет незаменимым. Отслеживайте любимые блоги и профили в
соцсетях, а также настройте свой персонализированный новостной, журнальный,
визульный, аудио и видео контент.
БАНКИ (ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА) В США
Для открытия счета в американском банке нерезиденту чаще всего нужно сделать
следующее:
- Прийти в офис банка лично,
- Иметь местный почтовый адрес для корреспонденции, который также нужно
подтвердить (например, показать оплаченный счет об оплате аренды или коммунальных
услуг),
- Иметь локальный номер телефона,
- Иметь при себе загран пасспорт и визу,
- Иметь возможность сразу же поставить на депозит от $50.
Некоторые банки, которые открывают счета для нерезидентов:
Capital One Capitalone.com
Bank of America Bankofamerica.com
Santander Santanderbank.com.