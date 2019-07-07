Инвестиционное предложение: высокая прибыль при минимальных
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:23
inlevch Бинарки вообще рассматривать как финансовый инструмент не стоит, потому что это лохотрон чистой воды. Даже ЦБ признал их азартной игрой и хотят отвести под них определенные залы
fefelova
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:45
inlevch Чому зразу 50К???
m_mishanya76
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15
Финансовые рынки - это поистине безграничные возможности для заработка. Они дают уникальный шанс для увеличения капитала при минимальном пороге инвестирования. Для того, чтобы стать трейдером и начать зарабатывать, не нужны особенные знания. Достаточно выбрать правильного брокера для входа на рынок.
https://new.minfin.com.ua/amarkets
dkeyz
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:25
dkeyz написав:
Финансовые рынки - это поистине безграничные возможности для заработка. Они дают уникальный шанс для увеличения капитала при минимальном пороге инвестирования. Для того, чтобы стать трейдером и начать зарабатывать, не нужны особенные знания. Достаточно выбрать правильного брокера для входа на рынок.
https://new.minfin.com.ua/amarkets
В Амаркетс знаю неплохие памм-счета, выбор управляющих нормальный + широкое разнообразие платежных систем, через которые можно вывести прибыль
fefelova
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:01
fefelova Памм счета хорошие, спору нет. Но там мало управляющих, хотя есть и достойные внимания. Насчет инвестиций - лучше вложиться в самообразование на ранней стадии.
mishavoinn4
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:28
mishavoinn4 написав: fefelova
Памм счета хорошие, спору нет. Но там мало управляющих, хотя есть и достойные внимания. Насчет инвестиций - лучше вложиться в самообразование на ранней стадии.
У брокера Амаркетс недавно выпуск вышел с топовым управляющим, который владеет более 1млн, вот он отвечает на все вопросы. Рекомендую к просмотру. Ах да, у них и Паммы достойные внимания.
fefelova
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