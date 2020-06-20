Инвестиционное предложение: высокая прибыль при минимальных

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:23
inlevch Бинарки вообще рассматривать как финансовый инструмент не стоит, потому что это лохотрон чистой воды. Даже ЦБ признал их азартной игрой и хотят отвести под них определенные залы
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:15
Хороший спецпроект Минфина и Amarkets
Финансовые рынки - это поистине безграничные возможности для заработка. Они дают уникальный шанс для увеличения капитала при минимальном пороге инвестирования. Для того, чтобы стать трейдером и начать зарабатывать, не нужны особенные знания. Достаточно выбрать правильного брокера для входа на рынок.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:25
В Амаркетс знаю неплохие памм-счета, выбор управляющих нормальный + широкое разнообразие платежных систем, через которые можно вывести прибыль
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:01
fefelova Памм счета хорошие, спору нет. Но там мало управляющих, хотя есть и достойные внимания. Насчет инвестиций - лучше вложиться в самообразование на ранней стадии.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:28
У брокера Амаркетс недавно выпуск вышел с топовым управляющим, который владеет более 1млн, вот он отвечает на все вопросы. Рекомендую к просмотру. Ах да, у них и Паммы достойные внимания.
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:47
ПАММ
Поділіться досвідом щодо ПАММ рахунків: доцільно їх розглядати як альтернативу депозиту? Думаю вкластися біля 6 рахунків для диверсифікації ризиків. Чи реально вийти на середніх 5% в місяць, чи це розводняк і злиють рахунки?
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59
Garikasan Говорите 5% в місяць. А -50 в день не розглядаєте ? Ви побачили гарненькі графіки доходів ПАММа і вже готові віддати туди свої гроші? А ви впевнені що там торгують реальні люди, а не просто кухні малюють картинку ?
Судячи з того, що форекс-тема майже пропала з цього форуму, тут вже ніхто не заробляє ні на ПАММах, ні на ПІФах, КІФах. Альтернатива депозитам одна: купити валюту і чекати, чекати, чекати що більшість і робить.
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