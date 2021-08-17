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Инвестиционное предложение:
высокая прибыль при минимальных

Инвестиционное предложение: высокая прибыль при минимальных

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 07:51

Garikasan Я управлял памм-счетами у нескольких брокеров. Скажу, что этот вариант инвестирования не подходящий. Это не инвестирование, а игра в рулетку. ПАММ-платформа имеет свои недостатки. Лучший вариант - копи-счета.
Need Fx
 
Повідомлень: 11
З нами з: 06.05.21
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:36

По моему мнению сейчас лучше всего инвестировать в криптовалюту.
SerhioT
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.10.19
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:49

Приложения для торговли на бирже криптовалютой. В ней вы обнаружите все необходимые вам функции и инструменты, с помощью которых сможете успешно торговать на бирже. Биржа криптовалют – инструмент, который пользуется в последнее время большим спросом. Она позволяет работать с несколькими валютными парами, проводить операции с фиатом, а также работать с различными платежными системами и криптовалютами. Именно поэтому многие пользователи стараются найти более удобный и доступный по цене сервис.
SerhioT
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1234
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