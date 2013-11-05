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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4822482348244825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2763
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
663
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2763
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:17

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Тракторист написав:судя по тексту речь идёт о 3-й очереди, а 4-й очереди вероятней всего раньше 2019 не вспомнят...
Позвонил на горячку Дельтабанка-сказали,что это не 4 очередь :( Хоть бы в 2019 отдали-но вряд ли!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:21

bub-har, доброе утро,
по ссылке речь идет о гарантированных выплатах в пределах 200 тыс. грн.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:04

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта банк, когда вы прекратите зря тратить деньги и наконец освободите помещения в городах?
В чем проблема освободить помещение по адресу г Запорожье пр Соборный 144/146, закрыв отделение полностью или переехав в офис поскромнее, тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:43

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  nik20100 написав:тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам

Зачем им париться по этому поводу??? Они потом все затраты спишут на кредиторов и свое отобьют через выплаты должников, будучи в одной очереди с Нацбанком, а то, что вкладчики 200+ останутся с носом - это уже и так всем давно понятно.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:41

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Добрый день всем! Давно не заходил сюда...Случайно наткнулся на "биржу депозитов", там во-всю продаются и покупаются депо лопнувших банков...Какое мнение на этот счёт уважаемых форумчан? Где мне узнать, что у мну там сейчас осталось? -Спасибо!
Дельта, Фидо, Траст... Приват :mrgreen:
protefiks1959
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