Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Пон 12 лют, 2018 19:04

Дельта банк, когда вы прекратите зря тратить деньги и наконец освободите помещения в городах?

В чем проблема освободить помещение по адресу г Запорожье пр Соборный 144/146, закрыв отделение полностью или переехав в офис поскромнее, тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам?

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