Позвонил на горячку Дельтабанка-сказали,что это не 4 очередь Хоть бы в 2019 отдали-но вряд ли!
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:17
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:21
bub-har, доброе утро,
по ссылке речь идет о гарантированных выплатах в пределах 200 тыс. грн.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:04
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Дельта банк, когда вы прекратите зря тратить деньги и наконец освободите помещения в городах?
В чем проблема освободить помещение по адресу г Запорожье пр Соборный 144/146, закрыв отделение полностью или переехав в офис поскромнее, тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:43
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Зачем им париться по этому поводу??? Они потом все затраты спишут на кредиторов и свое отобьют через выплаты должников, будучи в одной очереди с Нацбанком, а то, что вкладчики 200+ останутся с носом - это уже и так всем давно понятно.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:41
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Добрый день всем! Давно не заходил сюда...Случайно наткнулся на "биржу депозитов", там во-всю продаются и покупаются депо лопнувших банков...Какое мнение на этот счёт уважаемых форумчан? Где мне узнать, что у мну там сейчас осталось? -Спасибо!
Дельта, Фидо, Траст... Приват
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:14
protefiks1959, добрый день,
получить информацию по Вашим счетам есть возможность в Контакт-Центре по номеру 044-428-95-95 (в будни с 9:00 до 18:00) или в ближайшем отделении Банка.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:06
Значит имеют доляху/откат с аренды за счет кинутых вкладчиков......
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:10
голова,куда пропала?
viewtopic.php?p=2878527#p2878527
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
реклама
|