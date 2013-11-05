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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4823482448254826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2763
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
663
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2763
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:33

Скоро всех баблом засыпет:

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3869554

Или пошла подготовочка к выборам?
Ratatui
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