Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 16 тра, 2018 20:03

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.



"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", — сказал Оленчик журналистам в четверг.



Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.



Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.



"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", — сказал Оленчик.



Как сообщалось ранее, одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск.



Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления Дельта Банка Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".



Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

