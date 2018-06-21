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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4823482448254826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:33

Скоро всех баблом засыпет:

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3869554

Или пошла подготовочка к выборам?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:08

  nik20100 написав:Дельта банк, когда вы прекратите зря тратить деньги и наконец освободите помещения в городах?
В чем проблема освободить помещение по адресу г Запорожье пр Соборный 144/146, закрыв отделение полностью или переехав в офис поскромнее, тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам?


А как же нужным людям дать заработать? Кассы ДБ неэффективны уже больше года, больше денег уходит на аренду з/п и обслуживание, чем собирают платежей.
andndp
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:03

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", — сказал Оленчик журналистам в четверг.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", — сказал Оленчик.

Как сообщалось ранее, одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск.

Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления Дельта Банка Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:59

  diplomnet написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", — сказал Оленчик журналистам в четверг.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", — сказал Оленчик.

Как сообщалось ранее, одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск.

Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления Дельта Банка Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).


Аферисты сбежали,а белый и пушистый Миколка Лагун чаи где-то в Киеве гоняет и на футбол ходит. Ляпотаааа!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:57

«Ощадбанк» трижды проиграл суд Фонду гарантирования

Судебные процессы происходили в Верховном Суде и касались «Дельта Банка»



https://ubr.ua/finances/banking-sector/oshchadbank-trizhdy-proihral-sud-fondu-harantirovanija-3870901
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:41

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Какая там очередь и скоко ждать четвёртую ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:58

  idealstorm написав:Какая там очередь и скоко ждать четвёртую ?

четвертую будут давать "Колиной тысячей" если оного выберут президентом этой страны.Не забывайте про "позачергов1 вимоги НБУ" - там весь реф.Ждите скупой зв1т л1кв1датора,исключение дельтаплана из реестра организаций и шабАш.
Владик знает что делать :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:00

  idealstorm написав:Какая там очередь и скоко ждать четвёртую ?


Не при этой жизни...
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