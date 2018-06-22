Дельта Банк - БАНКРОТ

nik20100 написав:Дельта банк, когда вы прекратите зря тратить деньги и наконец освободите помещения в городах? В чем проблема освободить помещение по адресу г Запорожье пр Соборный 144/146, закрыв отделение полностью или переехав в офис поскромнее, тем самым сократив свои затраты и больше оставив вкладчикам?
А как же нужным людям дать заработать? Кассы ДБ неэффективны уже больше года, больше денег уходит на аренду з/п и обслуживание, чем собирают платежей.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.
"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", — сказал Оленчик журналистам в четверг.
Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.
Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.
"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", — сказал Оленчик.
Как сообщалось ранее, одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск.
Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления Дельта Банка Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
diplomnet написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.
"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", — сказал Оленчик журналистам в четверг.
Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.
Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.
"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", — сказал Оленчик.
Как сообщалось ранее, одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск.
Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления Дельта Банка Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Аферисты сбежали,а белый и пушистый Миколка Лагун чаи где-то в Киеве гоняет и на футбол ходит. Ляпотаааа!
idealstorm написав:Какая там очередь и скоко ждать четвёртую ?
четвертую будут давать "Колиной тысячей" если оного выберут президентом этой страны.Не забывайте про "позачергов1 вимоги НБУ" - там весь реф.Ждите скупой зв1т л1кв1датора,исключение дельтаплана из реестра организаций и шабАш. Владик знает что делать