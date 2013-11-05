Дельта Банк - БАНКРОТ

idealstorm, доброе утро, на данный момент по-прежнему проводятся выплаты 2 и 3 очередей кредиторов. Информация о начале выплат каждой из очередей кредиторов будет размещена на сайте Дельта Банка, ФГВФЛ, а также в отделениях Банка. Следите за новостями.
Stringer написав:какая четвёртая очередь?! "все украдено до нас"
интересная цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн." https://biz.censor.net.ua/n3073612
и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy