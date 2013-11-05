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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4824482548264827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:25

idealstorm, доброе утро,
на данный момент по-прежнему проводятся выплаты 2 и 3 очередей кредиторов. Информация о начале выплат каждой из очередей кредиторов будет размещена на сайте Дельта Банка, ФГВФЛ, а также в отделениях Банка. Следите за новостями.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:09

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

какая четвёртая очередь?! "все украдено до нас"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:25

  Stringer написав:какая четвёртая очередь?! "все украдено до нас"



интересная цифра - "Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн." https://biz.censor.net.ua/n3073612

и вот еще одна - "Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн." https://news.finance.ua/ru/news/-/42927 ... hie-aktivy

откуда же на 4-тую очередь бабло то возьмут?

Волнуемся!
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:37

Ликвидатор Дельта Банка: Банкротства «Дельты» можно было избежать
https://minfin.com.ua/2018/07/26/34406002/
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 06:53

  cds77 написав:Ликвидатор Дельта Банка: Банкротства «Дельты» можно было избежать
https://minfin.com.ua/2018/07/26/34406002/


А сколько с этого баба яга и компания поимела?
Ratatui
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