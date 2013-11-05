RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4826482748284829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:06

  Ratatui написав:
  Тракторист написав:Delta official, два года назад подавал заявление по 4-й очереди выплат и в заявлении указал счёт для выплат в Укрсоцбанке, но вероятней всего до конца года такого банка уже не будет. Кому и в какой форме надо подать заявление о изменении реквизитов для выплат? Можно ли это заявление направить почтой и на какой адрес?

Есть надежда, что всё таки что-то отломится от пирога?

надежда умирает последней... :mrgreen:

если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3777
З нами з: 06.08.08
Подякував: 205 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:59

Тракторист

Совесть и фонд идут параллельными дорогами не пересекаясь.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:57

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Тракторист написав:если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...


Фонд - это не церковь , здесь Вас не обманут.
Подымите планку выше - изначально разговор шел - не менее 30%.
Куча людей еще не получила базовые выплаты, куча отошло в лучший мир.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:35

Ликвидатор Дельта Банка выиграл иск ГИУ на 4 млрд грн

Верховный Суд 20 сентября поставил окончательную точку в споре между Дельта Банком и Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о ничтожности договоров обеспечения на общую сумму более 3,8 млрд грн.


Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Верховный Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 июня.

"Речь идет об обжаловании Государственным ипотечным учреждением действий и решения уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО "Дельта Банк" по выявлению признаков ничтожности договоров залога и договоров уступки права требования", - говорится в сообщении.

По этим договорам банк, находясь в сложном финансовом положении, за месяц до введения временной администрации передал в обеспечение в пользу отдельного кредитора – ГИУ – свои активы (имущественные права по кредитному портфелю физических и юридических лиц), балансовой стоимостью более 3,8 млрд грн.

"Принятое Верховным Судом решение имеет важное значение для вкладчиков и кредиторов банка, ведь им подтверждена ничтожность упомянутых договоров обеспечения, заключенных между банком и ГИУ", - отметили в Фонде.

Зображення
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 03.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:05

Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25750
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4826482748284829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5406, 5407, 5408
Модератор » Вів 05 лис, 2013 10:51
54072 7591277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 16:40
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11250 2601106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 08:16
Stringer
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9268 2460489
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 21:11
YKK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.