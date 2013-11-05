Дельта Банк - БАНКРОТ

Тракторист написав:Delta official, два года назад подавал заявление по 4-й очереди выплат и в заявлении указал счёт для выплат в Укрсоцбанке, но вероятней всего до конца года такого банка уже не будет. Кому и в какой форме надо подать заявление о изменении реквизитов для выплат? Можно ли это заявление направить почтой и на какой адрес?
Есть надежда, что всё таки что-то отломится от пирога?
надежда умирает последней...
если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...
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Верховный Суд 20 сентября поставил окончательную точку в споре между Дельта Банком и Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о ничтожности договоров обеспечения на общую сумму более 3,8 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Верховный Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 июня.
"Речь идет об обжаловании Государственным ипотечным учреждением действий и решения уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО "Дельта Банк" по выявлению признаков ничтожности договоров залога и договоров уступки права требования", - говорится в сообщении.
По этим договорам банк, находясь в сложном финансовом положении, за месяц до введения временной администрации передал в обеспечение в пользу отдельного кредитора – ГИУ – свои активы (имущественные права по кредитному портфелю физических и юридических лиц), балансовой стоимостью более 3,8 млрд грн.
"Принятое Верховным Судом решение имеет важное значение для вкладчиков и кредиторов банка, ведь им подтверждена ничтожность упомянутых договоров обеспечения, заключенных между банком и ГИУ", - отметили в Фонде.
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