Дельта Банк - БАНКРОТ

Тракторист написав:Delta official, два года назад подавал заявление по 4-й очереди выплат и в заявлении указал счёт для выплат в Укрсоцбанке, но вероятней всего до конца года такого банка уже не будет. Кому и в какой форме надо подать заявление о изменении реквизитов для выплат? Можно ли это заявление направить почтой и на какой адрес?
Есть надежда, что всё таки что-то отломится от пирога?
надежда умирает последней...
если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...
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Верховный Суд 20 сентября поставил окончательную точку в споре между Дельта Банком и Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о ничтожности договоров обеспечения на общую сумму более 3,8 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Верховный Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 июня.
"Речь идет об обжаловании Государственным ипотечным учреждением действий и решения уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО "Дельта Банк" по выявлению признаков ничтожности договоров залога и договоров уступки права требования", - говорится в сообщении.
По этим договорам банк, находясь в сложном финансовом положении, за месяц до введения временной администрации передал в обеспечение в пользу отдельного кредитора – ГИУ – свои активы (имущественные права по кредитному портфелю физических и юридических лиц), балансовой стоимостью более 3,8 млрд грн.
"Принятое Верховным Судом решение имеет важное значение для вкладчиков и кредиторов банка, ведь им подтверждена ничтожность упомянутых договоров обеспечения, заключенных между банком и ГИУ", - отметили в Фонде.
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Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально. Ось воно, вирішення валютної іпотеки. https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html 15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%. Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ. Халяви немає. Для 3 черги будуть грошенята.
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Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально. Ось воно, вирішення валютної іпотеки. https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html 15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%. Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ. Халяви немає. Для 3 черги будуть грошенята.
Нас цікавить четверта 200 плюс
Тут безнадьога...мабуть.
Юля заікалась про вкладників 200 плюс тому в березні 19 підтримаємо її Будем надіятись після того як вона стане наступним президентом про нас не забуде
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально. Ось воно, вирішення валютної іпотеки. https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html 15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%. Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ. Халяви немає. Для 3 черги будуть грошенята.
Ukrainian написав:Нас цікавить четверта 200 плюс
Тут безнадьога...мабуть.
Юля заікалась про вкладників 200 плюс тому в березні 19 підтримаємо її Будем надіятись після того як вона стане наступним президентом про нас не забуде
Ради ее 1000 разрушит все, что еще осталось? Вы уверены, что эта 1000 вас спасет?
Ukrainian написав:Юля заікалась про вкладників 200 плюс
Тут вона безсила. З активів Дельти не вдасться витрусити навіть для 3 черги.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.