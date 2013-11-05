RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4826482748284829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:06

  Ratatui написав:
  Тракторист написав:Delta official, два года назад подавал заявление по 4-й очереди выплат и в заявлении указал счёт для выплат в Укрсоцбанке, но вероятней всего до конца года такого банка уже не будет. Кому и в какой форме надо подать заявление о изменении реквизитов для выплат? Можно ли это заявление направить почтой и на какой адрес?

Есть надежда, что всё таки что-то отломится от пирога?

надежда умирает последней... :mrgreen:

если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3777
З нами з: 06.08.08
Подякував: 205 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:59

Тракторист

Совесть и фонд идут параллельными дорогами не пересекаясь.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:57

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Тракторист написав:если фонд грабувания имеет хоть какие-то зачатки совести, то считаю вполне реальным получить в пределах 10-15% от суммы кредиторского требования...


Фонд - это не церковь , здесь Вас не обманут.
Подымите планку выше - изначально разговор шел - не менее 30%.
Куча людей еще не получила базовые выплаты, куча отошло в лучший мир.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:35

Ликвидатор Дельта Банка выиграл иск ГИУ на 4 млрд грн

Верховный Суд 20 сентября поставил окончательную точку в споре между Дельта Банком и Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о ничтожности договоров обеспечения на общую сумму более 3,8 млрд грн.


Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Верховный Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 июня.

"Речь идет об обжаловании Государственным ипотечным учреждением действий и решения уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО "Дельта Банк" по выявлению признаков ничтожности договоров залога и договоров уступки права требования", - говорится в сообщении.

По этим договорам банк, находясь в сложном финансовом положении, за месяц до введения временной администрации передал в обеспечение в пользу отдельного кредитора – ГИУ – свои активы (имущественные права по кредитному портфелю физических и юридических лиц), балансовой стоимостью более 3,8 млрд грн.

"Принятое Верховным Судом решение имеет важное значение для вкладчиков и кредиторов банка, ведь им подтверждена ничтожность упомянутых договоров обеспечения, заключенных между банком и ГИУ", - отметили в Фонде.

Зображення
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 03.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:05

Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25775
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:44

  Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.

Нас цікавить четверта 200 плюс
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 18.06.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:07

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.

Нас цікавить четверта 200 плюс

Тут безнадьога...мабуть. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25775
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.

Нас цікавить четверта 200 плюс

Тут безнадьога...мабуть. :(

Юля заікалась про вкладників 200 плюс тому в березні 19 підтримаємо її
Будем надіятись після того як вона стане наступним президентом про нас не забуде
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 18.06.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:38

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для Дельти актуально.
Ось воно, вирішення валютної іпотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html
15 років виплати під 16,36% або 10 років під 18,35%.
Валютний договір конфертуюється в гривневий по курсу НБУ.
Халяви немає.
Для 3 черги будуть грошенята.
  Ukrainian написав:Нас цікавить четверта 200 плюс

Тут безнадьога...мабуть. :(

Юля заікалась про вкладників 200 плюс тому в березні 19 підтримаємо її
Будем надіятись після того як вона стане наступним президентом про нас не забуде

Ради ее 1000 разрушит все, что еще осталось? Вы уверены, что эта 1000 вас спасет?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:08

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Ukrainian написав:Юля заікалась про вкладників 200 плюс

Тут вона безсила. З активів Дельти не вдасться витрусити навіть для 3 черги.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25775
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4826482748284829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5406, 5407, 5408
Модератор » Вів 05 лис, 2013 10:51
54072 7591365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 16:40
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11250 2601108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 08:16
Stringer
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9268 2460494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 21:11
YKK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.