Дельта Банк - БАНКРОТ

Закон збереження грошей не чули
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Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:49
Закон збереження грошей не чули
?
Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:36
а как вам поможет, то что деньги из одних офшоров перекочуют в другие?...
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