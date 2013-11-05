Дельта Банк - БАНКРОТ

Закон збереження грошей не чули
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Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:49
Закон збереження грошей не чули
?
Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:36
а как вам поможет, то что деньги из одних офшоров перекочуют в другие?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:16
АО «Дельта Банк» восстановил права ипотекодержателя по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, общая задолженность по которым составляет почти 2,6 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«На выполнение решения суда, которым была подтверждена недействительность договора залога имущественных прав, заключенного АО «Дельта Банк» с Государственным ипотечным учреждением незадолго до признания банка неплатежеспособным, банком были приняты соответствующие действия и возвращены себе права ипотекодержателя по кредитам трех крупных заемщиков - юридических лиц, общая задолженность по которым на текущую дату составляет почти 2,6 млрд грн», - говорится в сообщении.
p/s плюс в копилку 200+ на 4 очередь
100% гривня.
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