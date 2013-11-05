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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4827482848294830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Юля заікалась про вкладників 200 плюс

Тут вона безсила. З активів Дельти не вдасться витрусити навіть для 3 черги.

Закон збереження грошей не чули
?
Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах

От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:36

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Юля заікалась про вкладників 200 плюс

Тут вона безсила. З активів Дельти не вдасться витрусити навіть для 3 черги.

Закон збереження грошей не чули
?
Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах

От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних

а как вам поможет, то что деньги из одних офшоров перекочуют в другие?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:16

АО «Дельта Банк» восстановил права ипотекодержателя по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, общая задолженность по которым составляет почти 2,6 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«На выполнение решения суда, которым была подтверждена недействительность договора залога имущественных прав, заключенного АО «Дельта Банк» с Государственным ипотечным учреждением незадолго до признания банка неплатежеспособным, банком были приняты соответствующие действия и возвращены себе права ипотекодержателя по кредитам трех крупных заемщиков - юридических лиц, общая задолженность по которым на текущую дату составляет почти 2,6 млрд грн», - говорится в сообщении.

p/s плюс в копилку 200+ на 4 очередь
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
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