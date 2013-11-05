Дельта Банк - БАНКРОТ

Закон збереження грошей не чули
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Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:49
Закон збереження грошей не чули
?
Якщо у вкладника їх стало менше/пропали значить в когось їх стало більше/ осіли в офшорах
От Юля якраз і повина відновити цей баланс і покарати/конфіскувати/посадити винних
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:36
а как вам поможет, то что деньги из одних офшоров перекочуют в другие?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:16
АО «Дельта Банк» восстановил права ипотекодержателя по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, общая задолженность по которым составляет почти 2,6 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«На выполнение решения суда, которым была подтверждена недействительность договора залога имущественных прав, заключенного АО «Дельта Банк» с Государственным ипотечным учреждением незадолго до признания банка неплатежеспособным, банком были приняты соответствующие действия и возвращены себе права ипотекодержателя по кредитам трех крупных заемщиков - юридических лиц, общая задолженность по которым на текущую дату составляет почти 2,6 млрд грн», - говорится в сообщении.
p/s плюс в копилку 200+ на 4 очередь
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:21
Малувато буде...це зїсть 3 черга.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 22:03
ФГВФО та "Дельта банк" закликають Верховний суд захистити інтереси кредиторів у спорі з позичальником
30 жовтня 2018 року о 10:00 Великою Палатою Верховного Суду здійснюватиметься розгляд справи №914/3217/16 за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Яблуневий дар», про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму більше 0,5 млн євро.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
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“Вказаним спірним зарахуванням, здійсненим за два дні до введення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк», товариство-позичальник намагалося заявити банку про припинення своїх зобов’язань щодо сплати коштів за кредитами на загальну суму 508 748,64 євро” – ідеться у повідомленні.
Згадувана заява ТОВ «Яблуневий дар» про зарахування зустрічних вимог була визнана недійсною рішенням Господарського суду Львівської області від 10.05.2017, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 17.10.2017.
Позов АТ «Дельта Банк» було задоволено повністю, тим самим – підтверджено незаконність припинення зобов’язань боржника перед АТ «Дельта Банк» за кредитними договорами на суму понад 0,5 млн євро.
На переконання Фонду гарантування та АТ «Дельта Банк», розгляд цієї справи Великою Палатою Верховного Суду має надзвичайно важливе значення для вкладників і кредиторів банку. Позитивне вирішення спору на їхню користь дасть можливість не тільки повернути кредитні кошти ТОВ «Яблуневий дар», але і стати свого роду прецедентом для формування усталеної судової практики у подібних правовідносинах між банками та їх недобросовісними позичальниками.
ps. в 9-30 утра на углу улиц Шелковичной и П. Орлика!!! У кого есть друзья, знакомые , родственники !!! Речь идёт о полутора/ двух часах всего!!! приходите!!! поддержите.
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:48
Diplomnet, ну і...?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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