Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Пон 03 гру, 2018 22:40

Правоохранители расследуют, как Лагун и Cargill докапіталізували Дельта Банк на 1,5 млрд грн



Согласно определения Печерского райсуда. Киева от 9 ноября, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №42017101060000101 по факту злоупотребления должностными лицами Дельта Банка полномочиями юрлица частного права “с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, вопреки интересам банка во время заключения ряда договоров с юридическими лицами нерезидентами, повлекшее тяжкие последствия упомянутой финансовом учреждении” (цитата).



Согласно судебным материалам, правоохранители расследуют в т.ч. увеличение уставного капитала Дельта Банка на 1,5 млрд грн, что было согласовано Нацбанком 22.06.2012, а также заключения ряда договоров между субъектами хозяйствования и Дельта Банком, “в результате чего финансовому учреждению нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах” (цитата).



Как отмечается, 1,5 млрд грн были внесены на балансовый счет №363040001 («Взносы за незарегистрированным уставным капиталом») в период 07.11.2011 по 12.01.2012 акционерами Дельта Банка — Н. Лагуном (1,065 млрд грн) и компанией “Каргилл Файненшиал Сервисиз Интернешнл” (435 млн грн).



При этом в заявлении о совершении уголовного правонарушения (поданному, следует понимать, ликвидатором Дельта Банка, — ред.) указано, что средства в сумме 60 млн долл (“среди которых 40 000 000 долл. США имеют признаки фиктивности”, — цитата) через счет №15000040036 австрийского Meinl Bank AG (Австрия) зачисленные после продажи валюты 11.01.2012) в сумме 467,7 млн грн на счет №26004000000943 “Ленхаус Менеджмент Лимитед” (Кипр), открытый в Дельта Банке.



“Однако такая операция на сумму 40 000 000 долл. США не подтверждена выписками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в формате МТ 950, то есть бумажные носители SWIFT сообщений есть в наличии в ПАО «Дельта Банк», но в электронной архивной базе SWIFT Alliance указаны SWIFT сообщения отсутствуют. Такие обстоятельства свидетельствуют об отсутствии реальной денежной операции и фальсификации документов, на основании которого осуществлялся учет”, — говорится в судебных материалах.



9 ноября Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил ходатайство ГПУ и дал ее прокурорам и следователям полиции доступ к документам Дельта Банка и Meinl Bank AG (см. документы здесь и здесь). 28 сентября правоохранителям был предоставлен доступ к документам НБУ (см. здесь).



Как писал Finbalance, НАБУ, полиция, ГПУ также расследуют операции Дельта Банка Meinl Bank AG в т.ч. в контексте сомнительного привлечения Дельта Банком субординированного кредита.



Ранее Фонд гарантирования констатировал, что злоупотребление акционеров и топ-менеджеров Дельта Банка стали причиной того, что оценочная стоимость активов финучреждения (29,2 млрд грн) составляет лишь треть от их балансовой стоимости, указанной «на бумаге» (94,27 млрд грн), и более чем в 1,8 раза меньше, чем обязательства банка согласно реестру акцептованных требований кредиторов (53,77 млрд грн).



ФГВФЛ отмечал, что с корсчетов Дельта Банка в иностранных банках (Meinl Bank AG, BANK FRICK AND CO.AG, East-West United S. A., BANK WINTER & CO.AC) были списаны средства на сумму 437,2 млн долл.



Как отмечал Фонд, общая сумма (на 01.02.2017) ничтожных сделок, которые были заключены до временной администрации для вывода активов, оценивалась на 19,32 млрд грн, 93,63 млн долл. и 18 млн швейцарских франков.



По оценкам Фонда, ориентировочная сумма потерь кредиторов вследствие доведения до банкротства «Дельта Банка» составит не менее 24,5 млрд грн. ФГВФЛ уточнял, что его неудовлетворенные требования как кредитора третьей очереди достигают 14,9 млрд грн.



ФГВФЛ подчеркивал, что крупные вкладчики Дельта Банка, вклады которых превышают гарантированную сумму возмещения в 200 тыс. грн, смогут вернуть свои деньги в общем объеме на 8,8 млрд грн только в случае увольнения активов банка из-под залога ряда обеспеченных кредиторов.



По данным Фонда гарантирования вкладов, на 01.10.2018 вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 15,7 млрд грн (в целом соответствующие выплаты составят 16,2 млрд грн).