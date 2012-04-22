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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4828482948304831

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Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:23

  cdj2 написав:Пациент скорее жив, или уже мёртв? Надобно вытянуть квиташки по платежам за 2012-й.

и кому же они понадобились через 6 лет?... раньше на квитанциях писали "хранить 3 года"... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09

Дельта Банк может взыскать 23 млн грн
Понедельник, 17 декабря 2018 10:52
Автор Финансовый клуб

В течение 2018 года в судебном и внесудебном порядке АО «Дельта Банк» удалось восстановить права ипотекодержателя по ряду договоров ипотек, которые обеспечивают выполнение обязательств крупных заемщиков.


Как сообщает пресс-служба Фонда, общая задолженность по договорам составляет 2,5 млрд грн.

Одна из последних важных побед – 13 ноября 2018 года вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Винницкой области по делу № 902/315/18, согласно которому восстановлен обременение ипотекой расположенного в Винницкой области комплекса зданий и сооружений, которые обеспечивали кредит консервного комбината. Задолженность по этому кредиту составляет около 23 млн грн.

Сейчас решение суда выполнено, обременения восстановлены в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В фонде добавили, что полученные от реализации активов средств направляются на удовлетворение требований кредиторов банка.
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