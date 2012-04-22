Дельта Банк - БАНКРОТ

и кому же они понадобились через 6 лет?... раньше на квитанциях писали "хранить 3 года"...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:23
и кому же они понадобились через 6 лет?... раньше на квитанциях писали "хранить 3 года"...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09
Дельта Банк может взыскать 23 млн грн
Понедельник, 17 декабря 2018 10:52
Автор Финансовый клуб
В течение 2018 года в судебном и внесудебном порядке АО «Дельта Банк» удалось восстановить права ипотекодержателя по ряду договоров ипотек, которые обеспечивают выполнение обязательств крупных заемщиков.
Как сообщает пресс-служба Фонда, общая задолженность по договорам составляет 2,5 млрд грн.
Одна из последних важных побед – 13 ноября 2018 года вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Винницкой области по делу № 902/315/18, согласно которому восстановлен обременение ипотекой расположенного в Винницкой области комплекса зданий и сооружений, которые обеспечивали кредит консервного комбината. Задолженность по этому кредиту составляет около 23 млн грн.
Сейчас решение суда выполнено, обременения восстановлены в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
В фонде добавили, что полученные от реализации активов средств направляются на удовлетворение требований кредиторов банка.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:07
diplomnet
Хотя отметили, что в ФГВФЛ есть надежда, что депозиты 200+ начнут получать потерпевшие вкладчики Дельта Банка. Особенно, если банковский ликвидатор выиграет суды у Нацбанка, который также имеет виды на активы Дельты, которая как известно, сформировала немалый долг по рефинансированию.
Может и на нашей улице будет праздник
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:19
У меня было меньше фонда, но зависли проценты за ВА, тогда их еще считали.
Подавала заявление. Сказали, что если выплаты будут - то выплатят автоматом по тем данным, которые оставила в заявлении.
Остается просто ждать?
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:31
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Готовьтесь действовать. На страничке банка Форум (Сайт Фонда) есть НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ с уточнением реквизитов для зачисления средств 4 очереди. Ознакомтесь, будьте готовы писать. Всем удачи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:32
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Думаете Петро схаменеться и зробить подаруночок?
Теж таке оч1кую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:14
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
В рамках продовження співпраці з МВФ Україна зобов'язується використати всі можливості, щоб колишні власники збанкрутілих банків понесли відповідальність за свої дії.
Про це йдеться в меморандумі між Україною та МВФ.
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