е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:03
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:09
дело швах
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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