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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4829483048314832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:03

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Є інфо скільки виплатили в 3 черзі?
Чи реально доклигати до 4 черги?


е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:09

дело швах

Goodman

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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:23

Квесторе_поверніться, доброго ранку,
уся публічна інформація розміщена на офіційному сайті ФГВФО. Слідкуйте за новинами.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:53

  Delta official написав:Квесторе_поверніться, доброго ранку,
уся публічна інформація розміщена на офіційному сайті ФГВФО. Слідкуйте за новинами.

Здоровенькі були.
Ви ще тут :?: ...памятаю найкращих шановних офПредів банку Дельта.
Закриє банка 3 чергу до остаточної ліквідації...на Вашу думку?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:59

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Закриє банка 3 чергу до остаточної ліквідації...на Вашу думку?


Будут продлевать , т к поменяется концепция.
Будет другая метла.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Закриє банка 3 чергу до остаточної ліквідації...на Вашу думку?


Будут продлевать , т к поменяется концепция.
Будет другая метла.

Максимальний термін ліквідації банки 5 років. Для Дельти лишилось менше 2 років.
Ой не встигнуть навіть на 3 чергу наколядувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:55

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Ой не встигнуть навіть на 3 чергу наколядувати.
неможливо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:58

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ой не встигнуть навіть на 3 чергу наколядувати.
неможливо

Он Форум наколядував...навіть почав 4 чергу підливати. :wink:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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