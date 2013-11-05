е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:03
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:09
дело швах
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:23
Квесторе_поверніться, доброго ранку,
уся публічна інформація розміщена на офіційному сайті ФГВФО. Слідкуйте за новинами.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:53
Здоровенькі були.
Ви ще тут ...памятаю найкращих шановних офПредів банку Дельта.
Закриє банка 3 чергу до остаточної ліквідації...на Вашу думку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:59
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Будут продлевать , т к поменяется концепция.
Будет другая метла.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47
Максимальний термін ліквідації банки 5 років. Для Дельти лишилось менше 2 років.
Ой не встигнуть навіть на 3 чергу наколядувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:55
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:58
Он Форум наколядував...навіть почав 4 чергу підливати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Delta official, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|