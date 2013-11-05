е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:03
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
е инфо ,
реально - але не дуже
(полисиайте Сайт фонду там в новинах е карт1нки) .
все про1даеться л1кв1датором.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:09
дело швах
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:23
Квесторе_поверніться, доброго ранку,
уся публічна інформація розміщена на офіційному сайті ФГВФО. Слідкуйте за новинами.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:53
Здоровенькі були.
Ви ще тут ...памятаю найкращих шановних офПредів банку Дельта.
Закриє банка 3 чергу до остаточної ліквідації...на Вашу думку?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:59
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Будут продлевать , т к поменяется концепция.
Будет другая метла.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47
Максимальний термін ліквідації банки 5 років. Для Дельти лишилось менше 2 років.
Ой не встигнуть навіть на 3 чергу наколядувати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:55
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:58
Он Форум наколядував...навіть почав 4 чергу підливати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:42
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Подарунки ніколи не йдуть в " зачьот", це вже відпрацьований хід, надалі вже нічого не буде, і очікувати подяки за цей цей хід не варто. А , от, обіцянки на забаганки - це працює...хто там обіцяє повернути?
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 13 січ, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:50
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Для такого праздничного случая я, и семья, открывали счета в одном из Держбанков, именно потому, чтобы...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
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