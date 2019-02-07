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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4830483148324833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:56

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Хороший банк був... платежі швидко проходили, валютні теж.
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:53

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Сейчас все банки -гос инклюдинг- меняют реквизиты счетов. Никого немспрашивают
protefiks1959 написав:
  darmet написав:Те данные у многих устарели, так как указаны реквизиты банков, которых уже давно нет.
Для такого праздничного случая я, и семья, открывали счета в одном из Держбанков, именно потому, чтобы...


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pale
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:14

Дельта Банк выдал 4,5 млрд грн фиктивным заемщикам

Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int., превышает 38 млрд грн.


Об этом сообщила в СМИ заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

«Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили представителей Фонда изощренностью и масштабом вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике», - рассказала она.

Одна из схем - «черный список». Суть схемы заключался в том, что в 2012-2013 годы реальным клиентам банка, которые имели кредитный лимит, повышали его без ведома заемщика на 100 тыс. грн.

После этого средства выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через два отделения Дельта Банка в Киеве. Общая сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 млрд грн.

Мошенники лишают денег доверчивых клиентов банков

По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 – бывшие должностные лица банка.

В Фонде отметили, что вкладчикам Дельта Банка выплачено 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет всего 11 млрд грн.

ВИДЕО:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... liVTl4_Mwk
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:01

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Так, а чё делать с реквизитами, которые уже изменились? А ещё, через полгода все банки переходят уже на счета iban... А копеечку хотелось бы получить ;)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:39

  idealstorm написав:Так, а чё делать с реквизитами, которые уже изменились? А ещё, через полгода все банки переходят уже на счета iban... А копеечку хотелось бы получить ;)

Це фантастика...3 черга буде непогашена...можна розслабитись. :(
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:41

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  idealstorm написав:Так, а чё делать с реквизитами, которые уже изменились? А ещё, через полгода все банки переходят уже на счета iban... А копеечку хотелось бы получить

Можно ничего не делать, дождитесь сначала этих выплат(лично я очень сомневаюсь ,что по Дельте будут закрывать четвёртую очередь). В случае этих выплат фонд разместит обьяву с просьбой уточнить реквизиты, во всяком случае так было по Форуму...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:41

idealstorm, доброе утро,
в случае изменения реквизитов у Вас есть возможность подать в Банк (в отделении или на почтовый адрес) соответствующее заявление.
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