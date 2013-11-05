Дельта Банк - БАНКРОТ

pale
Может на ФГВ надо отправлять тогда? Или в НБУ пожаловаться?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 11 кві, 2019 10:19
pale
Может на ФГВ надо отправлять тогда? Или в НБУ пожаловаться?
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Додано: Вів 23 кві, 2019 00:17
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 23 кві, 2019 01:49
неплохо заработали пацаны, можно имя изменить через мусоров за взятку. А реального человека будут искать долго
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 19 тра, 2019 20:22
обычное письмо - почтальон кидает в почтовый ящик по адресу, а заказное должен вручить под подпись. Если с первого раза вручить не вышло, то да - потом письмо лежит на почте, а в почтовый ящик кидают записку- уведомление, что вам пришло заказное письмо и получить его можно там-то.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:53
Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу пул активов АО "Дельта Банк" балансовой стоимостью 4,84 млрд грн на площадке DEBTХ.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"24 мая 2019 года состоится повторный аукцион по продаже пула активов АО «Дельта Банк» балансовой стоимостью 4 845 892,85 тыс грн, большую часть которого составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт.), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк", - говорится в сообщении.
В обеспечении по кредитам – привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в частности: 39 тыс. м2 промышленной недвижимости, действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездной железнодорожной колее и морскому транспортному порту.
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Также в обеспеченные находится 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложиркомбината.
Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:54
ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн
Уголовное производство было безосновательно закрыто в декабре прошлого года
ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщает пресс-служба Фонда.
По информации ФГВФЛ, 6 ноября 2012 года один из руководителей АО "Дельта Банк" от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). Согласно договору, Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).
Помимо этого, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.
В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО "Дельта Банк" сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в АО "Дельта Банк" нет, и в его системах учета такая информация не показана.
Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. За это ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59
ГО «Спілка вкладників АТ «Дельта банк» (макс. репост)
ГО «Спілка вкладників АТ «Дельта банк» в лютому 2019 р.. був розроблений законопроект, яким НБУ позбавляється статусу забезпеченого кредитора, залишаючись при цьому кредитором сьомої черги згідно Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".. Національний банк України, використовуючи свої повноваження, надавав кредити рефінансування банкам під заставу майна банків, завдяки чому зняв з себе відповідальність щодо повернення вкладів кредиторам банку. Спільно з керівництвом Фонду була проведена клопітка робота з депутатами по реєстрації цього законопроекту в ВР України. 14.05.2019 р. Законопроект був зареєстрований за номером №10285 «Про внесення змін до Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків». Прийняття даного законопроекту в ВР, з подальшим підписанням його Президентом України, є для нас суттєвим шансом повернути свої гроші!!!
Всі активи, які НБУ взяв під заставу, будуть реалізовані на спеціальних аукціонних торгах, а виручені кошти підуть на погашення четвертої черги! Почалася виборча компанія до ВР України. Депутати новообраної ВР будуть розглядати наш законопроект і ми повинні включитися в роботу з кандидатами в депутати, щодо цього законопроекту! Кожен із нас повинен у своїх містах і селищах зустрічатися з кандидатами в депутати від партій, з кандидатами в депутати по мажоритарних округах (якщо такі будуть) для того, щоб донести наше звернення щодо підтримки нашого законопроекту. Ми всі повинні розуміти, наш результат багато залежить від вашої активної роботи з кандидатами в депутати. P.S. Звернення до кандидатів в депутати роздруковуйте, вписуйте їх прізвище та ім’я, і вручайте їм.
сам документ-
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