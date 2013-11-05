RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4832483348344835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 10:19

pale
Может на ФГВ надо отправлять тогда? Или в НБУ пожаловаться?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 00:17

Список боржників Дельта банку на сайті фонду гарантування
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8212
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 01:49

  Ukrainian написав:Список боржників Дельта банку на сайті фонду гарантування


неплохо заработали пацаны, можно имя изменить через мусоров за взятку. А реального человека будут искать долго :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 22.12.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 20:22

  pale написав:
Delta official написав:pale, добрый день,
в описанной ситуации у Вас есть возможность заявление направлять обычным письмом или оформлять курьерскую доставку в канцелярию Банка.

Так письмо отправлено
Обычное письмо, как Вы советуете, будет точно также лежать в почтовом отделении, ожидая когда кто-нибудь его заберёт
Странная ситуация с почтой
Все же дайте вразумительный ответ
Спасибо

обычное письмо - почтальон кидает в почтовый ящик по адресу, а заказное должен вручить под подпись. Если с первого раза вручить не вышло, то да - потом письмо лежит на почте, а в почтовый ящик кидают записку- уведомление, что вам пришло заказное письмо и получить его можно там-то.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:53

Фонд гарантирования выставляет на повторную продажу пул активов АО "Дельта Банк" балансовой стоимостью 4,84 млрд грн на площадке DEBTХ.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"24 мая 2019 года состоится повторный аукцион по продаже пула активов АО «Дельта Банк» балансовой стоимостью 4 845 892,85 тыс грн, большую часть которого составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт.), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк", - говорится в сообщении.

В обеспечении по кредитам – привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в частности: 39 тыс. м2 промышленной недвижимости, действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездной железнодорожной колее и морскому транспортному порту.
Читайте также: Апелляционный суд поддержал АМКУ в деле об антиконкурентных действиях фармкомпании

Также в обеспеченные находится 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложиркомбината.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:54

ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн

Уголовное производство было безосновательно закрыто в декабре прошлого года
ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщает пресс-служба Фонда.

По информации ФГВФЛ, 6 ноября 2012 года один из руководителей АО "Дельта Банк" от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). Согласно договору, Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Помимо этого, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО "Дельта Банк" сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в АО "Дельта Банк" нет, и в его системах учета такая информация не показана.

Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. За это ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

ГО «Спілка вкладників АТ «Дельта банк» (макс. репост)

ГО «Спілка вкладників АТ «Дельта банк» в лютому 2019 р.. був розроблений законопроект, яким НБУ позбавляється статусу забезпеченого кредитора, залишаючись при цьому кредитором сьомої черги згідно Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".. Національний банк України, використовуючи свої повноваження, надавав кредити рефінансування банкам під заставу майна банків, завдяки чому зняв з себе відповідальність щодо повернення вкладів кредиторам банку. Спільно з керівництвом Фонду була проведена клопітка робота з депутатами по реєстрації цього законопроекту в ВР України. 14.05.2019 р. Законопроект був зареєстрований за номером №10285 «Про внесення змін до Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків». Прийняття даного законопроекту в ВР, з подальшим підписанням його Президентом України, є для нас суттєвим шансом повернути свої гроші!!!
Всі активи, які НБУ взяв під заставу, будуть реалізовані на спеціальних аукціонних торгах, а виручені кошти підуть на погашення четвертої черги! Почалася виборча компанія до ВР України. Депутати новообраної ВР будуть розглядати наш законопроект і ми повинні включитися в роботу з кандидатами в депутати, щодо цього законопроекту! Кожен із нас повинен у своїх містах і селищах зустрічатися з кандидатами в депутати від партій, з кандидатами в депутати по мажоритарних округах (якщо такі будуть) для того, щоб донести наше звернення щодо підтримки нашого законопроекту. Ми всі повинні розуміти, наш результат багато залежить від вашої активної роботи з кандидатами в депутати. P.S. Звернення до кандидатів в депутати роздруковуйте, вписуйте їх прізвище та ім’я, і вручайте їм.

сам документ-
https://m.mega.dp.ua/Ss7NDk9xa
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:42

Зображення
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50

  diplomnet написав:Зображення

Почему не пикитируете не проводите акции, митинги возле офиса Каргилла, ведь они акционеры, кинувшие вкладчиков, вывели деньги мутными схемами. Они денежные ребята - толку будет больше
lwa
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4832483348344835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 822, 823, 824
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8238 1488425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 08:08
abc111
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1675, 1676, 1677
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
16767 3036106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 чер, 2019 17:51
Igneus
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5415, 5416, 5417
Модератор » Вів 05 лис, 2013 10:51
54163 7651516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 чер, 2019 08:42
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13938)
04.07.2019 12:32
EximBonus Bot (504)
04.07.2019 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.