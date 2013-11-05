Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Вів 21 тра, 2019 17:54

ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн



Уголовное производство было безосновательно закрыто в декабре прошлого года

ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн



Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщает пресс-служба Фонда.



По информации ФГВФЛ, 6 ноября 2012 года один из руководителей АО "Дельта Банк" от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). Согласно договору, Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).



Помимо этого, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.



В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО "Дельта Банк" сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в АО "Дельта Банк" нет, и в его системах учета такая информация не показана.



Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. За это ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.